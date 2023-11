Acusan al gobierno de Nayib Bukele de “maquillar” atropellos con acogida de Miss Universo

Más de 300 personas protestaron este sábado 18 de noviembre por las detenciones arbitrarias y muertes de “inocentes” en el contexto del régimen de excepción, y acusaron al gobierno salvadoreño del presidente Nayib Bukele de “maquillar” los atropellos con la acogida del concurso de Miss Universo, que celebra su gala final en el país centroamericano.

Los manifestantes recorrieron más de 3 kilómetros hasta las cercanías del hotel en el que se hospedan las más de 80 concursantes que compiten por el cetro, donde unos 60 agentes antimotines, soldados y vehículos artillados del Ejército les bloquearon el paso.

Erica Deleón, sindicalista y que protestó por la detención de 17 de sus colegas y la muerte de 2 en custodia del Estado, dijo en la concentración que con la organización de Miss Universo se busca “maquillar” estos atropellos y otros problemas que enfrenta el país.

“Nuestro eslogan es ‘corona manchada’, porque mientras se promulga un país de las maravillas hay feminicidios, igual siempre hay desapariciones y fosas clandestinas”, dijo.

Los manifestantes gritaron consignas como “vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “las misses del pueblo son miss capturada y miss torturada”, además de mostrar carteles con los rostros y nombres de sus familiares detenidos.

Luis Parada, candidato presidencial del partido opositor Nuestro Tiempo (NT), acompañó la manifestación y comparó el contexto actual en la nación centroamericana con lo sucedido en 1975, cuando El Salvador organizó por primera vez Miss Universo estando en dictadura militar.

Las delegadas de Miss Universo nos visitaron en Casa Presidencial. Este día, ¡todos somos El Salvador! 🇸🇻

Miss Universe delegates payed us a visit at the Presidential House. This day, we’re all El Salvador! 🇸🇻 pic.twitter.com/veYpN21TNR

— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 18, 2023