VIDEO | Sopa de pollo: el remedio casero que alivia la gripe y fortalece el sistema inmune

Durante generaciones, la sopa de pollo ha sido un aliado en casos de resfriado. Aunque no elimina el virus, especialistas como la doctora Linda J. Vorvick, de MedlinePlus, explican que el vapor y el líquido caliente ayudan a descongestionar y prevenir la deshidratación. Además, según el doctor Michael Wang, su aporte de proteínas y nutrientes favorece la producción de anticuerpos y fortalece las defensas del cuerpo frente a la gripe.

