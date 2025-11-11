  Ciudad Guatemala
Salud

VIDEO | Por qué no debe inyectarse para tratar la gripe, según médicos guatemaltecos

por jamado   11 noviembre, 2025 - 11:49 AM
Etiquetas:
cómo prevenir la gripe gripe Síntomas de la gripe

Relacionado

-

OMS: por ahora no hay a la vista una vacuna que proteja contra gripe y covid

-

En qué se diferencia la covid de una gripe fuerte (a pesar de que los síntomas se parecen cada vez más)

-

Moderna espera tener una vacuna conjunta contra la gripe y el coronavirus en 2023

-

Qué es la flurona y cuáles son sus síntomas

ÚLTIMAS NOTICIAS

-

VIDEO | Cómo preparar el té de jacaranda y aprovechar sus beneficios naturales

-

VIDEO | Cómo vencer el FOMO y desconectarse del celular sin ansiedad

-

VIDEO | Expertos explican los beneficios y riesgos de tomar agua de Jamaica con canela y laurel 

-

VIDEO | Para qué sirven las semillas de girasol y cuántas deberías comer al día