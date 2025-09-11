  Ciudad Guatemala
VIDEO | Jengibre: un aliado natural para la digestión, la energía y la salud

El jengibre, conocido científicamente como Zingiber officinale, es una raíz con gran valor nutricional y medicinal. Según la homeópata Ligia Barillas, este alimento posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, digestivas y antibacterianas, lo que lo convierte en un recurso útil para aliviar náuseas, resfriados, calambres y dolores leves. Su consumo frecuente también puede favorecer la digestión, mejorar la concentración y ayudar a regular los niveles de glucosa en la sangre, por lo que es recomendado en dietas enfocadas en el bienestar general.

11 septiembre, 2025
