VIDEO | Cúrcuma molida: beneficios comprobados y formas seguras de consumo

La cúrcuma es una especia valorada por su acción antioxidante y antiinflamatoria. Según la doctora Denise Dupras, de la Clínica Mayo, puede ayudar a aliviar dolores articulares, mejorar la digestión y reforzar la memoria. No obstante, la nutricionista Mary-Eve Brown, de John Hopkins Medicine, advierte que su consumo excesivo o en suplementos concentrados puede causar efectos adversos y hasta interferir con algunos medicamentos, por lo que su uso debe ser moderado y responsable.