  Ciudad Guatemala
Salud

VIDEO | Cúrcuma molida: beneficios comprobados y formas seguras de consumo

La cúrcuma es una especia valorada por su acción antioxidante y antiinflamatoria. Según la doctora Denise Dupras, de la Clínica Mayo, puede ayudar a aliviar dolores articulares, mejorar la digestión y reforzar la memoria. No obstante, la nutricionista Mary-Eve Brown, de John Hopkins Medicine, advierte que su consumo excesivo o en suplementos concentrados puede causar efectos adversos y hasta interferir con algunos medicamentos, por lo que su uso debe ser moderado y responsable.

por jamado   16 septiembre, 2025 - 13:11 PM

Etiquetas:
beneficios de la cúrcuma cúrcuma molida usos de la cúrcuma

Relacionado

ÚLTIMAS NOTICIAS

-

VIDEO | Chía: el superalimento que fortalece la digestión y cuida el corazón

-

VIDEO | Sopa de pollo: el remedio casero que alivia la gripe y fortalece el sistema inmune

-

VIDEO | Descubra para qué sirve el té de hueso de aguacate y cómo prepararlo en casa

-

VIDEO | Qué remedios ayudan a tratar los hongos en las uñas