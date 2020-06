¿Pueden los animales propagar el coronavirus?

Muchas personas asocian que sus mascotas podrían enfermarse y propagar el virus. Esta desinformación está llevando al miedo y resultando en abandono y sacrificio despiadado de perros y gatos.

El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (PANAFTOSA-OPS/OMS) y Protección Animal Mundial (World Animal Protection), publicaron recientemente los aspectos referentes al nuevo coronavirus y la relación con las mascotas (perros y gatos).

En un comunicado, los especialistas indicaron que elaboraron una guía para disipar dudas y distinguir entre mito y realidad.

“Hasta la fecha, no hay evidencia científica de que los animales de compañía (perros y gatos sean una fuente de infección para los humanos. No hay evidencia de que los perros se puedan enfermar y la infección en gatos se está investigando. Las recomendaciones con animales siguen siendo lavarse las manos antes y después de interactuar con ellos y sus pertenencias, así como practicar el distanciamiento si usted está enfermo”, indicaron.

¿Qué recomiendan los especialistas?

Que los dueños de mascotas las sigan cuidando y mantengan la calma.

El abandono de perros y gatos es inadmisible, y no es, bajo ningún concepto, la solución a la pandemia del COVID-19.

Tampoco lo es el sacrificio de animales.

Esta pandemia no es, ni puede llegar a usarse, bajo ningún concepto, como una justificación para practicar la matanza despiadada.

Otras entidades como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), de Estados Unidos, publicaron un comunicado con información actualizada al 22 de junio de 2020 en el que indicaron que los coronavirus son una familia grande de virus. Además, dijeron que algunos coronavirus causan enfermedades similares al resfriado en las personas, mientras que otros provocan enfermedades en ciertos tipos de animales, como el ganado vacuno, los camellos y los murciélagos. Ciertos coronavirus, como los coronavirus caninos y felinos, infectan solo a animales y no infectan a los seres humanos.

Riesgo de que los animales propaguen el virus que causa el COVID-19 a las personas

Ciertos coronavirus que infectan a los animales pueden propagarse a los seres humanos para luego propagarse entre las personas, pero es muy raro que suceda. Esto es lo que pasó con el virus que causó el brote actual del COVID-19, ya que probablemente el virus se originó en los murciélagos. Las primeras infecciones notificadas estuvieron vinculadas a un mercado de animales vivos, pero el virus ahora está propagándose de persona a persona.

El virus que causa el COVID-19 se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotitas respiratorias cuando alguien tose, estornuda o habla. Según estudios recientes, las personas infectadas pero que no tienen síntomas posiblemente también contribuyan a propagar el COVID-19. Por el momento no existe evidencia de que los animales tengan un papel importante en la propagación del virus que causa el COVID-19. Con base en la información limitada disponible hasta la fecha, el riesgo de que los animales transmitan el COVID-19 a las personas se considera bajo. Se deben realizar más estudios para comprender si diferentes animales pudieran resultar afectados por el COVID-19 y de qué manera.

Riesgo de que las personas propaguen el virus que causa el COVID-19 a los animales

Los especialistas de los CDC afirman que siguen aprendiendo acerca de este virus, pero todo parece indicar que en algunas situaciones las personas pueden transmitirlo a los animales, especialmente luego de estar en contacto cercano con una persona enferma con COVID-19.

Para obtener información sobre cómo proteger a las mascotas de una posible infección con SARS-CoV-2, vea Si tiene mascotas.

¿Qué hacer si tiene mascotas?

Los especialistas de los CDS sugieren que, hasta que se sepa más acerca de cómo afecta el virus a los animales, trate a sus mascotas igual que a sus familiares humanos, para protegerlas de una posible infección.

Dado que existe un pequeño riesgo de que las personas con COVID-19 puedan propagar el virus a animales, los CDC recomiendan que los dueños de mascotas limiten la interacción de sus mascotas con personas fuera de su hogar.

Mantenga a los gatos en espacios interiores cuando sea posible, y no los deje deambular libremente al aire libre.

Pasee a los perros con correa a al menos 6 pies (2 metros) de distancia de otras personas.

Evite los lugares públicos donde se reúnen grandes cantidades de personas.

No les coloque cubiertas para la cara a las mascotas. Cubrirle la cara a su mascota podría hacerle daño.

No hay evidencia de que el virus pueda propagarse a las personas a través de la piel, el pelaje o el pelo de las mascotas. No limpie ni bañe a su mascota con desinfectantes químicos, alcohol, agua oxigenada ni ningún otro producto que no esté aprobado para usar en animales.

Hable con su veterinario si su mascota se enferma o si tiene alguna inquietud acerca de la salud de su mascota.

¿Qué animales pueden ser infectados por el virus que causa el COVID-19?

De acuerdo con los especialistas de los CDC, dicen que los gatos, perros y otros tipos de animales pueden ser infectados por el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, pero aún no conocen la totalidad de los animales que pueden ser infectados y por ello comparten la siguiente información.

Se ha notificado una pequeña cantidad de casos de gatos y perros que han sido infectados por el virus en varios países, incluidos los Estados Unidos. La mayoría de estas mascotas se enfermaron luego de tener contacto con personas con COVID-19.

Varios leones y tigresícono de sitio externo del zoológico de Nueva York dieron positivo para el SARS-CoV-2 después de mostrar signos de enfermedad respiratoria. Los funcionarios de salud pública creen que estos felinos grandes se enfermaron por haber estado expuestos a un empleado del zoológico infectado con SARS-CoV-2. Todos estos felinos grandes se han recuperado por completo.

Se ha descubierto recientemente la presencia del SARS-CoV-2 en visones (que están estrechamente relacionados con los hurones) en varias granjas de los Países Bajos. Los visones mostraron signos respiratorios y gastrointestinales; las granjas también registraron un incremento en la muerte de visones. Dado que algunos trabajadores de estas granjas tenían síntomas de COVID-19, es probable que los granjeros infectados fueran la fuente de infección en los visones. Algunos gatos en varias granjas de visones también desarrollaron anticuerpos para el virus, lo que sugiere que han estado expuestos al virus en algún momento. Los funcionarios de los Países Bajos están investigando la conexión entre la salud de las personas y los animales además del entorno en estas granjas de visones.

Los CDC, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y funcionarios estatales de salud pública y sanidad animal están trabajando en algunos estados para llevar adelante una vigilancia activa del SARS-CoV-2 en mascotas, incluidos gatos, perros y otros mamíferos pequeños, que tuvieron contacto con una persona con COVID-19. A estos animales se les están realizando pruebas de detección de infección por SARS-CoV-2, además de analizarlos para ver si desarrollan anticuerpos para el virus. Este trabajo se está realizando para ayudar a comprender mejor cuán común puede ser la infección por SARS-CoV-2 en mascotas, además del posible rol de las mascotas en la propagación del virus.

COVID-19 e investigación en animales

La investigación acerca del SARS-Cov-2 en animales es limitada. Sin embargo, los CDC están realizando estudios para obtener más información acerca de cómo este virus puede afectar a diferentes animales.

Investigaciones recientes muestran que los hurones, los gatos y los hámsteres sirios dorados pueden ser infectados por el virus de manera experimental y pueden propagar la infección a otros animales de la misma especie en entornos de laboratorio.

Una serie de estudios ha investigado a los primates no humanos como modelos para infecciones en seres humanos. Los macacos Rhesus, macacos cynomolgus, monos verdes africanos y titíes comunes pueden infectarse con SARS-CoV-2 y enfermarse en entornos de laboratorio.

Los ratones, cerdos, pollos y patos no parecen infectarse o propagar la infección con base en los resultados de estos estudios.

Los datos de un estudio sugieren que algunos perros pueden ser infectados, pero podrían no propagar el virus a otros perros tan fácilmente en comparación con los gatos y los hurones, los cuales pueden propagar el virus fácilmente a otros animales de la misma especie.

Estos hallazgos se basaron en una cantidad pequeña de animales y no indican si los animales pueden propagar la infección a las personas. Se deben realizar más estudios para comprender si diferentes animales pudieran resultar afectados por el COVID-19 y de qué manera.

Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud.