Surgen informes sobre “uñas COVID”: estos cambios podrían indicar infección pasada por coronavirus

A lo largo del año pasado, han surgido reportes de muchos síntomas inusuales del coronavirus, algunos de los cuales podrían aparecer mucho después de la recuperación. Desde el mal sabor alterado hasta la pérdida de cabello, puede haber muchos síntomas que se manifiesten después del COVID-19. Ahora, algunos expertos han señalado un síntoma que, después de recuperarse de la enfermedad, puede aparecer en las uñas.

El epidemiólogo británico Tim Spector, investigador principal de los estudios PREDICT y de la aplicación ZOE COVID Symptom Study, ha saltado recientemente a los titulares tras advertir que este producto puede dejar marcas en las uñas.

“¿Tus uñas tienen un aspecto extraño? Las uñas COVID se reconocen cada vez más cuando las uñas se recuperan tras la infección y el crecimiento se recupera dejando una línea clara. Puede ocurrir sin erupciones cutáneas y parece inofensivo”, publicó en mayo en Twitter.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc

Spector no es un desconocido en este campo. Antes de que existieran las uñas COVID, acuñó el término lengua COVID, que se dice que es un síntoma de infección de coronavirus. Se habla de hinchazón y ulceración o recubrimiento de la lengua, así como de dolor en la boca.

El investigador llegó a esta conclusión a través de una aplicación especialmente desarrollada que él y su equipo de investigadores utilizaron para llevar a cabo un amplio estudio de los síntomas del COVID-19.

Tras una infección por COVID-19, en un pequeño número de pacientes las uñas aparecen descoloridas o deformadas varias semanas después, un fenómeno que se ha denominado “uñas COVID”, reportó The Conversation.

Según el medio científico, uno de los síntomas es un patrón de medialuna roja que forma una banda convexa sobre la zona blanca de la base de las uñas. Parece que se presenta antes que otras afecciones de las uñas relacionadas con el COVID-19, ya que los pacientes lo notan menos de dos semanas después de ser diagnosticados. Se han descrito varios casos, pero no muchos.

Los patrones de uñas rojas en forma de medialuna como este son generalmente raros, y no se han visto antes tan cerca de la base de la uña. Así que la aparición de este patrón podría ser exclusivamente una indicación de una infección por COVID-19.

El mecanismo subyacente a este patrón de medialuna sigue sin estar claro, según The Conversation. Una posible causa podría ser el daño a los vasos sanguíneos asociado al propio virus. Otra posibilidad es que la respuesta inmunitaria contra el virus provoque la formación de pequeños coágulos de sangre y la decoloración.

Getting some nice COVID nail pictures- do keep them coming if you are happy to share! Also getting reports of nail ridges 4-8 weeks post vaccine – so please share those too #Covidnail https://t.co/sDHvIUW7vX

— Tim Spector (@timspector) May 12, 2021