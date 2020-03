Coronavirus: qué dicen los expertos sobre el uso del ibuprofeno cuando se tiene covid-19

En el mismo tuit, que ya ha sido compartido más de 43.000 veces, el ministro francés recomienda tomar paracetamol en caso de fiebre.

Pero un día después, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) refutaba mediante un comunicado las palabras de Véran.

“No existe ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por covid-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos, por lo que no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico con estos medicamentos los interrumpan”.

La @AEMPSGOB informa que ningún dato indica que el

ibuprofeno agrave las infecciones por #COVIDー19

La posible relación entre la exacerbación de infecciones con ibuprofeno y ketoprofeno se están evaluando para toda la UE en el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 15, 2020

No solo las autoridades sanitarias españolas contradijeron las palabras del ministro francés, el Health Service Executive (HSE) irlandés emitió un comunicado este lunes aconsejando a los pacientes con covid-19 que sigan tomando medicamentos antiinflamatorios, si ya lo han estado haciendo.

“Está bien tomar paracetamol y un antiinflamatorio como el ibuprofeno al mismo tiempo (…) No hay evidencia para suspender ningún medicamento en este momento”, aseguró Colm Henry, director clínico del HSE.

El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, comparte la opinión del ministro de Salud francés sobre el ibuprofeno.

“No es recomendable utilizar ibuprofeno, porque tenemos otras alternativas”, le dijo a BBC Mundo.

El médico brasileño explicó que se encontró una correlación entre el uso de ibuprofeno y el agravamiento de algunos síntomas, por lo que, como Olivier Véran, él también recomienda tomar paracetamol.

Ante tanta divergencia de opiniones, surge la pregunta: ¿puede el ibuprofeno agravar los síntomas del coronavirus?

Getty Images Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, no recomienda utilizar ibuprofeno: “Tenemos otras alternativas”, dice.

Antiinflamatorios no esteroideos

El ibuprofeno forma parte de la familia de los antiinflamatorios no esteroideos (abreviados AINE), que también incluye fármacos como la Aspirina, la indometacina y el piroxicam.

Se trata de medicamentos que podrían empeorar infecciones existentes, con posibles complicaciones mayores.

Esto incitó a las autoridades sanitarias francesas a trasladar la oferta de estos medicamentos detrás de los mostradores en las farmacias del país, y no en los estantes de libre acceso, donde solían estar antes del 15 de enero de este año.

Jérôme Salomon, quien es director general de Salud de Francia, escribió en una publicación en Linkedln que una serie de eventos adversos graves relacionados con el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos han sido reportados en pacientes con covid-19, tanto en “casos posibles como confirmados”.

“El tratamiento de una fiebre o dolor mal tolerados en el contexto de covid-19 o cualquier otra virosis respiratoria se basa en paracetamol, sin exceder la dosis de 60 mg / kg / día y 3 g por día”, dijo, precisando que se debe evitar toda automedicación.

Efectos no deseados

Entrevistado por BBC Mundo, Rupert Beale, líder de grupo del Laboratorio de Biología Celular de Infecciones del Instituto Francis Crick de Londres, explica que el principal riesgo de prescribir ibuprofeno, o cualquier otro antiinflamatorios no esteroideos, a personas con infecciones graves son sus efectos secundarios.

Según el doctor, los pacientes pueden desarrollar efectos no deseados como una lesión renal aguda, también conocida como insuficiencia renal aguda, úlceras pépticas y hasta silicosis.

“El consejo (del ministro francés) es adecuado porque, en general, los pacientes que están bajo el riesgo de desarrollar enfermedades graves no se les debería prescribir estos medicamentos“, dice.

BBC

Visita nuestra cobertura especial

“No hay ninguna otra razón en este momento que sea ampliamente aceptada para decir que el ibuprofeno es especialmente perjudicial. Pero hay informes, que no se han confirmado, que aseguran que tomar ibuprofeno podría ser un buen consejo si se sospecha que se ha contraído covid-19”, agrega Beale.

Mientras que algunos médicos recomiendan tomar paracetamol para reducir la fiebre, este experto en biología celular de infecciones recomienda no tomar nada: “la fiebre es una reacción natural positiva del cuerpo contra el virus.

“Podría haber casos especiales, por ejemplo los niños propensos a convulsiones febriles. En ese caso, se deberían seguir los consejos de un pediatra“, prosigue.

¿Paracetamol?

Getty Images Algunos médicos recomiendan tomar paracetamol antes que ibuprofeno.

Algunas sectores médicos recomiendan tomar paracetamol antes que ibuprofeno.

Tom Wingfield, profesor y consultor médico de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool, Reino Unido, le dijo a CNN que es “preferible” tomar paracetamol en la mayoría de los casos porque hay menos posibilidades de que cause efectos secundarios.

Por su parte, Ian Jones, profesor de virología de la Universidad de Reading, le dijo al diario británico The Telegraph que tomar ibuprofeno podría “amortiguar el sistema inmunitario, ralentizar la recuperación y agravar los síntomas de la neumonía”.

“Se recomienda que las personas usen paracetamol para reducir la temperatura si tienen fiebre”, agregó.

Entre tanto, la posición de la OMS sobre el asunto no es del todo clara.

Mientras que el subdirector de la OPS Jarbas Barbosa, recomienda tomar paracetamol, el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, le dijo a BBC Mundo en un email que la organización conoce las preocupaciones sobre el uso de ibuprofeno para el tratamiento de la fiebre en personas con covid-19, pero actualmente se encuentran “reuniendo más evidencia antes de hacer una recomendación formal”.