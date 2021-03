Así puede protegerse de la ceniza volcánica y quitarla de forma segura

Debido a la alta actividad volcánica en Guatemala, autoridades e instituciones mantienen monitoreos todo el año para detectar los incrementos y fases eruptivas, y así evitar que pobladores de comunidades en áreas de riesgo puedan resultar afectadas.

Sin embargo, lo que no puede evitarse es resultar afectado por la expulsión de ceniza de los volcanes activos, partículas que pueden causar daños a la salud, agricultura y bienes de las personas.

Por ello, es importante saber cómo protegerse y cuáles medidas hay que tomar ante una situación así.

VOLCÁN DE PACAYA. Ante la caída de ceniza es necesario cubrir los depósitos de agua, utilice mascarilla o cúbrase la boca y nariz. Conduzca con precaución. pic.twitter.com/gyN7XMYnwg — CONRED (@ConredGuatemala) March 23, 2021

¿Qué es?

La ceniza volcánica está formada por partículas producidas por la fragmentación de las rocas durante las erupciones. Esta es caliente cuando es expulsada, pero durante el recorrido y caída al suelo se enfría, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de México.

Ante el registro de caída de ceniza, atienda las recomendaciones de las autoridades: ➡️ Al momento de finalizar la caída de ceniza limpie el techo de su vivienda y las reposaderas para evitar que la arena volcánica genere otros daños. ➡️Conduzca con precaución. pic.twitter.com/BZuy8A1cDO — CONRED (@ConredGuatemala) March 23, 2021

¿Es peligrosa?

Por su composición y por su apariencia —que puede ser una arenilla o polvo fino— puede causar problemas respiratorios, en la piel o cavidades expuestas. Además, puede contaminar depósitos de agua, plantas y comida expuesta al aire libre.

Sin embargo, no debe ser motivo de alarma, sino más bien de precaución.

¿Cómo protegerse?



La principal recomendación es evitar la exposición a la ceniza volcánica. Por lo tanto, tome en cuenta lo siguiente:

• Evite estar al aire libre y resguárdese bajo techo.

• Si se expone, cubra sus ojos, nariz y boca.

• Las personas con enfermedades respiratorias no deben exponerse por ningún motivo a la ceniza.

• Evite conducir. Si lo hace, disminuya la velocidad. Trate de no limpiar el parabrisas con las plumillas, pues los restos de ceniza pueden rayar el vidrio y complicar aún más la visibilidad.

Para su hogar, considere:

• Cerrar ventanas, puertas y espacios en donde pueda entrar la ceniza.

• Tape los drenajes y accesos de agua. La ceniza puede obstaculizar las tuberías.

• Evite protegerse con techos que no estén debidamente instalados. La ceniza que se acumule podría forzar la resistencia del material.

• Cubra su vehículo para proteger el motor.

• Si tiene mascotas, cubra o quite la comida y agua de la intemperie.

• Tape depósitos de agua, como la pila, para evitar una contaminación.

• Antes de lavar la ropa, póngala en remojo.

• Humedezca las calles y el piso para que no se levante polvo.

¿Cómo limpiarla?

El personal de la comuna capitalina comienza a limpiar las vías principales para evitar que la ceniza afecte los tragantes.

Vía: @amilcarmontejo pic.twitter.com/XukLnVQiXo — Prensa Libre (@prensa_libre) June 3, 2018

Para limpiar, también proteja las vías respiratorias y considere usar unos anteojos para que el polvo no afecte su salud.

Limpie la ceniza hasta después que las autoridades hayan certificado que no está cayendo más. Con una escoba, acumúlela en montículos y posteriormente introduzca los residuos en bolsas.

Su vehículo debe inmediatamente después que termine la caída de ceniza. No use esponjas o trapos porque pueden dañar la pintura o vidrios. Si es una capa gruesa, con una escoba pequeña trate de quitar lo que esté en la superficie. Luego, o si la ceniza es poca, utilice agua, preferiblemente con suficiente presión.

Que el agua no sea lo primero para quitarla del carro, porque la ceniza se puede solidificar. De igual forma, puede tapar los drenajes.