“Yo me siento tranquilo, relajado”: Tres Kiebres dice que esperaba alguna acción del MP tras apoyar la gobernabilidad

El diputado Esduin Javier Javier, conocido como “Tres Kiebres”, se refirió este 15 de febrero a la solicitud de retiro de inmunidad que presentó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en su contra a quien señala de haber lavado Q18 millones.

Javier Javier, quien asumió como diputado del Congreso de la República el pasado 14 de enero, también fue alcalde durante varios períodos de Ipala, Chiquimula, y en el proceso electoral del 2023 participó como candidato a diputado por el partido Cambio, siendo el único parlamentario de esa agrupación en la actual legislatura.

Según Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, el caso contra Javier se habría dado del 2011 a la fecha y la petición de retirarle el derecho de antejuicio es para investigarlo y si se detecta alguna anomalía poder procesarlo por el delito de lavado u otros activos.

El diputado Javier Javier, fue entrevistado este 15 de febrero en el Congreso de la República y se le consultó su opinión ante la petición que hizo la Feci y respondió que se siente tranquilo.

“Yo me siento tranquilo, relajado. Sabiendo que cuando apoyamos la gobernabilidad del país íbamos a tener esta clase esta clase de resultados”, dijo el diputado en referencia a que él apoyó la elección de la actual junta directiva del Organismo Legislativo que acordaron varios bloques y el actual partido oficialista Movimiento Semilla.

“Pueblo de Guatemala, las estrofas del Himno Nacional dicen, “antes muerto, qué esclavo será”, dijo Javier.

El diputado señaló que la Feci dice que él lavó Q18 millones, pero que si trabajar es lavar dinero entonces fue más.

“Dicen que lavé Q18 millones, fueron más. Si eso es lavar dinero, lavamos Q70 millones 315 mil 395 con 17 centavos”, dijo Javier en tono irónico.

Señaló que cuando no se tiene una empresa grande se piensa que el dinero solo se puede hacer mal habido.

Javier enseñó papelería de Guatecompras y dijo que eran los contratos de trabajos que había realizado con su constructora, incluso antes de ser alcalde de Ipala.

Tres Kiebres señaló que la investigación que le hace el Ministerio Público es de 2005, y aseguró que le parece mucha casualidad que ahora aparezca esa petición de retiro de inmunidad justo cuando él no apoyó lo que ellos querían – en alusión a que él apoyó la planilla de la actual junta directiva del Congreso-.

“Están en todo su deber -el MP y la Feci- en toda su obligación de presentar lo que ellos crean pertinente y nosotros estamos en todo nuestro deber de presentar las pruebas de descargo y demostrar que trabajar no es lavar dinero”, dijo el diputado Javier.

Expresó que está contento y agradecido con Dios porque en el tiempo que fue constructor se le dio la oportunidad de trabajar, ahorrar, poder hacer mis cosas y ahora poder demostrar que lo que tiene ha sido obra de una vida de trabajo.

Afirmó que si es requerido asistirá a los tribunales de justicia. “Claro que sí, ¿por qué no? ¿Quién dijo miedo trate de un matocho? Como dijo mi amigo, yo no le tengo miedo al muerto ni a los ocho que lo van cargando”, comentó el diputado.

“Esto para mí es algo bonito -la petición de retiro de inmunidad- porque sé que está molestando, porque estoy haciendo las cosas bien”, afirmó Tres Kiebres.

Comentó que la petición del MP de pedir que le quiten el derecho de antejuicio es porque él apoyó la gobernabilidad del país. “Se trató de dar un golpe de Estado, nosotros lo impedimos, no apoyamos y estas son las consecuencias, pero como les dije, antes muerto que vencido”.

#Ahora | Esto responde el diputado Esduin Javier Javier, “3 Kiebres”, sobre la solicitud de antejuicio que el MP presentó en su contra por supuesto lavado de dinero. 👇 pic.twitter.com/AjtCwOGdCU — Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) February 15, 2024

En el pleno

Este día se lleva a cabo una sesión ordinaria en el Congreso y allí, el diputado Javier Javier se refirió a la petición de retiro de inmunidad que hizo la Feci.

“Quiero decirles que ayer me di cuenta que como diputado estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué? Porque recibí la noticia de un antejuicio en mi contra, donde cumplen las amenazas que me habían hecho para que no apoyara a la planilla que hoy está en la junta directiva -del Congreso-“, expresó Javier.

“La junta directiva que hoy tenemos, y presidencia, es por la que votamos pero el día de la toma de posesión nos cuestionaron. Muchos diputados de los que están acá presentes no lo podrán negar, fueron citados, ofrecieron muchas cosas para que votaran por ellos, pero a mí, al contrario y como saben que no pudieron comprarme ni no tengo precio, solo me ofrecieron MP, y es por eso que el MP está con un antejuicio”, dijo al pleno de diputados el congresista Javier.

Reiteró que lo señalan de lavado de Q18 millones y que si lavar dinero es trabajar, no fue esa cantidad sino más de Q73 millones que generó con su empresa de construcción cuando no era alcalde.

Cuestionó el hecho que el MP señale que salió dinero en efectivo de sus cuentas bancarias, si esa es la forma en que los constructores proceden en proyectos para pagarle a las personas que los ejecutan.

Les dijo a los otros diputados que no se dejen amedrentar por solicitudes de retiro de inmunidad y que eso les va a dar la satisfacción personal de saber que las cosas que están haciendo las están haciendo bien y por la gobernabilidad del país.