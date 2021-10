VIDEOS: ¡Se salvan de milagro! Avión se estrella en Texas y todos los ocupantes sobreviven

Una persona resultó herida levemente este martes al estrellarse un avión en Texas, EE. UU., con 21 personas a bordo, informaron las autoridades locales.

La oficina del sheriff del condado de Waller County dijo en su página de Facebook que el aparato se precipitó al norte de la carretera de Morton, cerca del aeropuerto ejecutivo de Houston.

“Todos los pasajeros y la tripulación fueron sacados a salvo con un herido leve”, precisó.

Por el momento, se desconocen las causas de este suceso.

Según imágenes aéreas del lugar del siniestro mostradas por televisiones locales, el avión chárter quedo completamente destruido tras caer al suelo.

Al lugar se han desplazado equipos de emergencia para participar en las labores del rescate y bomberos para extinguir el fuego que se declaró en el aparato al estrellarse.

There were 21 people on the plane when it crashed here in Waller County. No reports of serious injuries. @khouron is LIVE now with updates. @DavidGonzKHOU is on the way to the scene. https://t.co/wxuNi3nWRV pic.twitter.com/v4KgQpABGs

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) October 19, 2021