¿Quién es Julio Ligorria? Uno de los 17 prófugos de la justicia

Julio Ligorria Carballido, nacido en Guatemala el 19 de febrero de 1956. Ha trabajado como consultor internacional, es experto en administración de crisis y en diseño estratégico para candidatos presidenciales en América Latina, trabajo en el que se ha desempeñado durante mas de 30 años.

En 1982 creó y organizó el Primer Foro Cívico en la historia del país de candidatos a la presidencia, el cual con los años se institucionalizó como el foro presidencial de la Asociación de Gerentes de Guatemala.

Julio Ligorria fue Embajador de Guatemala en Washington

Ligorría tuvo bajo su responsabilidad la representación política de Guatemala en Washington de septiembre 2013 a noviembre 2015.

Cerca de finalizar ese período recibió el premio Reed latino 2015, por el manejo de la crisis migratoria de los niños no acompañados que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos.

Logró importantes acercamientos del Gobierno de Guatemala con la Casa Blanca, estuvo a cargo de la relación con el Congreso de los Estados Unidos con el cual durante su gestión contribuyó a crear el Plan de la Alizanza para la Trosperidad en el Triángulo Norte de Centroamérica.

En enero, Julio Ligorria formó parte del grupo de consultores políticos expertos en Latinoamérica, quienes se reunieron con el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Con información de Sucely Contreras.

Nota del editor

El 13 de junio de 2018 la Audiencia Nacional (AN) de España denegó la extradición de Julio Ligorría al considerar que los hechos de los que le acusa Guatemala no son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales en el derecho español, que es el tipo penal por el que se pide la entrega, y no concurre así el requisito de doble incriminación.

Aquí la noticia publicada por Prensa Libre al respecto.

La misma entidad (AN) ordenó el 5 de septiembre de 2018 que se procediera al archivo definitivo del procedimiento de extradición, según consta en documentación enviada a Prensa Libre por una firma de abogados contratada en España por el señor Ligorría.