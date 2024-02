Caso Zoel Cruz queda bajo reserva y se aplaza audiencia de primera declaración de detenidos

El Juzgado de Mayor Riesgo “B” reprogramó la audiencia de primera declaración en el caso de la desaparición del cantante José Zoel Cruz, ocurrida en noviembre de 2021.

Los dos hombres capturados en relación a los hechos, Hugo Roberto Andony Galdamez Pineda, de 32 años, y José Armando Granados Gallardo, de 24 años, quienes fueron detenidos el 14 de febrero de 2024, debían comparecer este jueves 22 de febrero ante las autoridades competentes.

No obstante, la diligencia se aplazó y debido a que el Ministerio Público (MP) solicitó la reserva del caso, al considerarlo sensible, no se precisó la próxima fecha para que la audiencia tenga lugar.

La captura de los dos sospechosos se llevó a cabo el pasado 14 de febrero en un operativo en Zacapa, donde se realizaron siete allanamientos bajo la coordinación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) y la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), con el objetivo de recabar evidencia relevante para la investigación.

Dada la peligrosidad de los detenidos, las autoridades informaron que ambos serían traslados a la capital guatemalteca para garantizar su seguridad y la integridad del proceso judicial.

Según informes de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el rastreo de teléfonos celulares fue fundamental para localizar a los sospechosos.

Además, se han utilizado radares en la búsqueda de posibles restos humanos en la zona, como parte de las diligencias del caso.

La investigación revela que la última comunicación de Zoel Cruz fue en compañía de los sospechosos ahora detenidos.

Aunque una línea de investigación apunta a una relación previa entre Cruz y los acusados, la Fiscalía ha destacado que hay otras hipótesis en curso respecto a la desaparición del joven cantante.

Desaparición de Zoel Cruz

Según testimonios y la reconstrucción de los hechos, Cruz desapareció tras un evento en el restaurante Bosque Real en Zacapa, donde había compartido escenario con el grupo Máxima Orden, con al menos 200 espectadores.

Después de la presentación se conoce que fue secuestrado por individuos armados y obligado a abordar una camioneta blanca con rumbo desconocido.

Zoel Cruz, cantante y compositor de música regional mexicana, había alcanzado reconocimiento tanto nacional como internacional, compartiendo escenario con destacados artistas de su género.

Con tan solo 20 años, ya había compartido escenario con artistas internacionales como El Komander, La Trakalosa de Monterrey de Edwin Luna, y artistas nacionales como Pedro Cuevas y Enrique Aguilar, entre otros.

Llevaba su música a todo el país, a través de las ferias y desfiles hípicos y al momento de su desaparición estaba por lanzar su primer disco.