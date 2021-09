Un sector del condominio Atanasio 3 en la zona 21, es declarado zona de riesgo por CONRED

Esta área de juegos y piscina del condominio Atanasio 3 de la zona 21, es el objeto de una disputa entre vecinos del sector y una desarrolladora, debido a que se encuentra en una zona declarada de riesgo por CONRED. Además, se acordonó el sector para que los vecinos no utilizaran las instalaciones.

Según las autoridades de la desarrolladora, al inicio del proyecto, la “micro cuenca” que se encuentra a un costado, no es problema y que no hay ningún riesgo, asegurando que en ningún momento puede llegar a existir un desastre. Sin embargo, por parte de las autoridades de CONRED, el área fue señalada como un lugar inseguro y de riesgo, al no cumplir la cantidad de metros requeridos en que deberían de estar los proyectos en construcción de la cuenca.