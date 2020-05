Coronavirus: Salen de casa en busca de convenios de pago

Tras el anuncio que hizo el presidente Alejandro Giammattei en cadena nacional este domingo, cientos de guatemaltecos salieron de casa olvidando el distanciamiento social recomendado contra el coronavirus con tal de llegar a acuerdos de pago con las empresas que brindan los servicios básicos.

La discordia por el decreto 15 – 2020 se agudizó cuando el presidente vetó la ley explicando que era inconstitucional, posteriormente el Congreso en pleno con una mayoría absoluta promulgó la norma que garantiza la continuidad de los servicios básicos en medio de la crisis del covid19.

Pero durante una cadena nacional divulgada la noche de este domingo el mandatario afirmó, en compañía de autoridades ediles y representantes de las empresas que brindan los servicios de energía eléctrica, telefónica e internet, que llegaron a acuerdos para no cortar o suspender los servicios.

Esto tuvo como principal efecto que ayer cientos de guatemaltecos abarrotaran las empresas prestadoras de dichos servicios para acceder a las facilidades de pago que informó el mandatario, un ejemplo claro fue la sede central de la Empresa Eléctrica de Guatemala (Eggsa).

Lugar que fue el punto de encuentro de aquellos que estuvieron dispuestos a hacer fila bajo el sol y un par de horas con tal de no perder el servicio de energía eléctrica, vital para que estén informados de las nuevas medidas sanitarias contra el coronavirus.

“Yo pago Q250 a Q285 de luz y ahorita me vino de casi 600 y fracción entonces vengo a ver un convenio porque si no me la cortan porque eso que dijeron del decreto, como ya hasta pusieron un amparo, saber si lo van a dar con lugar o sin lugar”, explicó Óscar Oliva, quien trabaja como tramitador.

Aunque el panorama no es igual para todos ya que Emilia Hernández fue para pedir prorroga en los pagos del servicio eléctrico porque la crisis sanitaria la dejó sin empleo.

“Yo ofrecía servicio de enfermería a domicilio y desde que empezó la pandemia la gente desconfía de uno porque dicen que uno les puede llevar el virus a su casa (…) nos ha subido un montón por la cuarentena porque yo pagaba Q180 y ahora me salen de Q250 al mes, es mucho”, refirió.

Mientras que Byron Mejía, padre de familia, llegó para pedir un poco de tiempo porque la situación actual es compleja y no le permite solventar sus deudas con normalidad.

“Esta duro usted, a hacer el convenio porque la situación que estamos pasando está muy difícil y primero Dios salimos adelante pero si está duro y hay que decirle a la población que paciencia porque hay que hacer grandes colas para un convenio, al día vivimos y hay que hacerle frente”, comentó.