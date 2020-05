Coronavirus: por descuido social restricciones podrían extenderse

A criterio de Iris Cazali, epidemióloga del Hospital Roosevelt, fue evidente como las personas bajaron la guardia en las medidas sanitarias siendo evidente un mayor número de vehículos en las calles, comercios que decidieron reanudar servicios y personas que salen a la calle sin utilizar de forma correcta la mascarilla.

“Yo creo que la gente aflojó notablemente y creo que fue a raíz de que comenzamos a ver que se mantenía estable el número de contagios y que se estaban manejando bastante bien, obviamente esto ha sido importante porque mientras nosotros vamos soltando las medidas esto va en incremento”, explicó la experta.

Otra de las razones por las que la gente ha decidido salir a las calles, según la epidemióloga, es porque no se han visto las sanciones en contra de aquellas personas que incumplan con las medidas sanitarias.

“Yo lo que veo de problemático es que la gente no está cumpliendo las disposiciones y no veo que haya sanción (…) ahorita están llenándose ya los hospitales que no son los de referencia y no hemos llegado al pico de gravedad”, refirió.

Medidas vinieron para quedarse

En un sentido similar opinó el infectologo Hugo Eduardo Pezzarozzi quien considera que es muy probable que el repunte de casos se deba porque las personas olvidaron el distanciamiento social, que él califica como la mejor herramienta de prevención contra el coronavirus.

Dicho descuido hará que las medidas de restricción se aplacen por tiempo indefinido ya que a criterio de Pezarrozzi será complicado lograr aplanar la curva de la enfermedad si las personas continúan obviando las recomendaciones básicas.

“No se vislumbra un escenario muy favorable en el contexto de tratamientos específicos que vayan a ser accesibles a todas las personas o bien de una vacuna eficaz (…) nosotros en Guatemala pues debemos de ponernos en un escenario más realista, después de que ocurra en los países desarrollados nosotros podemos tener acceso a un tratamiento específico de alto costo así como a una vacuna que no va a ser económica”, argumentó.

Al mismo tiempo señala que como guatemaltecos es ideal acostumbrarse a la idea que las mascarillas y el distanciamiento social serán medidas que podrían durar meses o incluso años en el país.

“Estas medidas vinieron para quedarse mientras no exista un tratamiento específico accesible y mientras no exista una vacuna eficaz y segura la cual podamos tener acceso entonces tenemos que acostumbrarnos al distanciamiento social así como el uso de la mascarilla y la higiene constante de manos tendrá que ser parte de nuestra rutina”, precisó.