Los 50 más ricos de EE. UU. tienen más dinero que la mitad de la población del país

La pandemia ha dejado perdedores y grandes ganadores,existe un pequeño grupo que en plena crisis mundial aumentó de forma considerable su fortuna. La crisis social, económica y sanitaria que produjo el Covid-19 no hizo más que ensanchar la brecha entre los que más tienen y el resto de la gente.

Aquellos cuya fortuna está ligada a las empresas de tecnología, que se beneficiaron del cambio hacia el trabajo, compras, entretenimiento y socialización en línea, han estado entre los mayores beneficiarios de la economía del covid-19.

En Estados Unidos, por ejemplo, los 50 estadounidenses más ricos ahora poseen casi la misma riqueza que la mitad de la población de ese país, de acuerdo a la información que reveló un informe elaborado por la Reserva Federal.

Esta selecta porción de la población norteamericana tiene un patrimonio de casi 2 billones de dólares, lo que representa un incremento de US $339.000 millones desde principios de 2020, mientras que la mitad más pobre -alrededor de 165 millones de personas- posee solo US $2,08 billones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Conforme los multimillonarios estadounidenses aumentan más su fortuna, la pérdida de empleos recae sobre los trabajadores de servicios de bajos salarios. Muchos profesionales de la clase media alta están trabajando desde sus casas, viendo cómo sus cuentas de jubilación aumentan de valor después de que el Tesoro de EE.UU. y la Fed inyectaran estímulos a la economía y los mercados.

Otra razón clave de la disparidad de la riqueza es que la gran mayoría de los estadounidenses no se benefician del aumento de los precios de las acciones. La exposición del último 90 % de la población al mercado de valores ha estado disminuyendo durante casi dos décadas. Desde que alcanzó un máximo de 21,4 % en 2002, los estadounidenses de clase media alta han visto una disminución de 10 puntos porcentuales en su participación en el capital social de las empresas.

Los ‘Baby Boomers’ tienen la mayor parte de la riqueza de EE. UU.

El 1 % más rico posee más de 50 % del capital social en corporaciones y en acciones de fondos mutuos, muestran los datos de la Fed. El siguiente 9 % de los más ricos posee más de un tercio de las posiciones de renta variable, lo que significa que el 10 % superior de los estadounidenses posee más de 88 % de las acciones.

La fortuna del fundador de Amazon.com, Jeff Bezos, la más grande del mundo, ha aumentado 64 % en 2020 a US $188.500 millones. Solo el miércoles, Bezos agregó más de US $5.000 millones a su patrimonio neto.

Los baby boomers tienen la mayor parte de la riqueza de EEUU, con US $59,6 billones, el doble de los US $28,5 billones de la Generación X y más de 10 veces los US $5,2 billones de los millennials. Los datos de la Fed muestran que la Generación X, los nacidos entre 1965 y 1980, ha logrado algunos avances en la creación de riqueza en los últimos años, duplicando su patrimonio neto colectivo desde mediados de 2016.

La Fed estima que el 10 % más rico de los hogares estadounidenses posee 69 % de la riqueza del país, frente a 60,9 % a finales de la década de 1980. Los estadounidenses más ricos son casi completamente responsables de este aumento. El 1 % superior poseía 30,5 % de la riqueza estadounidense en junio, frente al 23,7 % a finales de 1989.

Mientras tanto, la participación de la mitad inferior ha caído de 3,6 % a 1,9 %.

