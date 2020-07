En fotos: así fue la carrera artística de la actriz de “Glee” Naya Rivera

Su cuerpo fue encontrado este lunes en el lago Piru, cerca de Los Ángeles, tras varios días desaparecido.

Rivera, de 33 años, comenzó su carrera como una niña de 4 años en la comedia “Royal Family” en CBS.

Pero se hizo más conocida por interpretar a la fría Santana López en las seis temporadas de la comedia musical “Glee”, que se emitió de 2009 a 2015 en la cadena Fox.

Rivera (tercera desde la derecha) apareció junto a otras estrellas, incluyendo (de izquierda a derecha) Lea Michele, Jenna Ushkowitz, Chris Colfer, Amber Riley, Heather Morris y Dianna Agron.

El programa pronto ganó una gran cantidad de seguidores.

Los espectadores siguieron la vida de los miembros del club McKinley High School de “Glee” y sus memorables actuaciones musicales.

El personaje de Rivera tenía una relación y luego se casó con su mejor amiga Brittany, interpretada por Morris.

En la foto se puede ver a Rivera con sus compañeros actores de “Glee”, Kevin McHale, Morris y Josh Sussman en la fiesta de nominados a los Premios Emmy de 2010.

Rivera, tercera desde la derecha, junto a sus coprotagonistas en los Globos de Oro en 2011, donde “Glee” ganó como mejor serie de comedia o musical por segundo año consecutivo.

El programa fue galardonado con otros premios Globo y Emmy, y contó con invitados especiales como Britney Spears, Gwyneth Paltrow y Neil Patrick Harris.

Rivera y Riley realizaron la actuación musical número 300 de “Glee” en 2011.

“Glee” convirtió a su elenco en celebridades mundiales.

Rivera apareció en los premios Screen Actors Guild Awards de 2012, donde los protagonistas de “Glee” fueron nominados por una actuación sobresaliente como conjunto de una serie de comedia.

El mismo año, Rivera ganó dos galardones en los Premios Alma (American Latino Media Arts), como artista musical favorita y actriz de comedia de televisión favorita.

En 2014, Rivera protagonizó la película de terror “At the Devil’s Door” y se casó con el actor Ryan Dorsey, padre de su hijo Josey. La pareja se divorció en 2018.

En 2016, Rivera publicó un libro titulado “Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, and Growing Up” (Lo siento pero no lo siento: sueños, errores y crecimiento), que insta a las mujeres jóvenes a perseguir sus sueños y a negarse a dejar que los errores las definan.