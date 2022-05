Will Smith revela que tuvo una alucinación en la que vio “su carrera destruida” antes de que diera la bofetada a Chris Rock

La carrera de Will Smith dio un giro inesperado luego de la polémica bofetada que dio al actor y comediante Chris Rock durante la ceremonia número 94 de los Premios de la Academia, el 27 de marzo de 2022.

A partir de ese momento, el actor originario de Filadelfia se ha encontrado en una racha de malas noticias que han hecho que su carrera se vea muy afectada.

Desde su veto de los premios Óscar, el rechazo que ha tenido de parte de estudios y plataformas de streaming para futuros proyectos y la cancelación de películas que él iba a protagonizar como “Bad Boys 4” y “Bright” y “Fast and Loose”, Will Smith se encuentra en un momento delicado luego de tener una de las carreras más sólidas de Hollywood.

Sin embargo, el actor parece haber tenido un presagio de lo que iba a suceder, ya que en una entrevista para la plataforma de Netflix explicó que por medio de una “bebida espiritual” logró “visualizar” su polémica y el daño que eso le provocaría a su carrera.

Las revelaciones del actor las hizo en la cuarta temporada del programa de entrevistas ” My Next Guest Needs No Introduction”, de David Letterman.

Smith cuenta que en una visita que hizo a Perú para sus vacaciones, estuvo en constantes “viajes” por medio de la ayahuasca, una bebida de origen indígena que es de uso medicinal y que provoca efectos alucinógenos.

“Esta se trató de la experiencia psicológica individual más infernal que he tenido en toda mi vida“, dijo el actor.

“Bebí, y por lo general toma alrededor de 45 minutos para hacer efecto. Entonces estoy sentado allí, y de repente, es como si empezara a ver todo mi dinero volando y mi casa volando, y mi carrera desapareciendo“, afirmó el actor.

“Y estoy tratando de agarrar mi dinero y mi carrera. Toda mi vida se está destruyendo… Estoy ahí y tengo ganas de vomitar “, contó el actor en la entrevista.

El actor continuó el relato de su experiencia y afirmó que en un momento del “viaje” empezó a tener alucinaciones con su hija Willow Smith.

“Entonces empiezo a escuchar la voz de Willow, diciéndome ‘¡Papá, ayúdame! ¡Papá! ¿Cómo es que no me ayudas?‘, a lo que yo le digo ‘No te veo, cariño‘”, cuenta el actor.

“Poco a poco, dejé de preocuparme por mi dinero, sólo quería llegar a Willow. Dejé de preocuparme por mi casa y por mi carrera. Mi dinero seguía volando, pero me voy y estoy totalmente tranquilo aunque haya un infierno en mi mente“, finalizó el actor.

Luego de contar su experiencia, Will Smith aseguró que le trajo muchas enseñanzas y aprendizajes para su vida, afirmando que no importa la situación que se presente, él podría manejarla.

“Puedo manejar cualquier persona que pierda, puedo manejar cualquier cosa que vaya mal en mi vida, puedo manejar cualquier cosa en mi matrimonio, puedo manejar cualquier cosa que esta vida me ofrezca”, explicó.