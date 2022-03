Will Smith: los mejores memes del actor por su visita en Guatemala

Desde el martes 1 de marzo los admiradores de Will Smith viralizaron la imagen del actor en la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora, mientras que otros se dedicaron a destacar su ingenio y plasmarlo en las plataformas digitales.

La visita de Will Smith a Guatemala se confirmó luego de que usuarios compartieron en redes sociales imágenes del registro de Migración del actor estadounidense.

Mientras que algunos fanáticos se cuestionan si la visita al país se debe a un supuesto documental, otros simplemente demostraron su ingenio y se dedicaron a viralizar los infaltables memes, algo común en el país cuando ocurren este tipo de actividades.

Will Smith llegando a Guate / 48 horas después pic.twitter.com/B1vqQpMJai

Primeras imágenes de Will Smith en Guatemala. pic.twitter.com/Q7Nsp1Eg5d

Will Smith viendo que solo dan 3 tortillas por un quetzal 😪 pic.twitter.com/PghVQfUPBL

Will Smith pasando por Villa Nueva. pic.twitter.com/TgG4C6E6oQ

Yo enterándome que Will Smith e Iker Casillas andan en mi querida Guatemala: pic.twitter.com/xjRqtvngB3

Will Smith anda en Guatemala para grabar su nueva serie "El principe del Mesquital" pic.twitter.com/tw7Se5QMgV

The Fresh Prince of La Limonada.

Grande Will Smith. pic.twitter.com/wDYuDFiZgU

— Daddy Yonky 🍄✨ (@Yonkymora) March 2, 2022