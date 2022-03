Will Smith golpea a Chris Rock en plena ceremonia de los premios Óscar

Este incidente comenzó en el momento en que Chris Rock bromeó sobre Javier Bardem, Penélope Cruz y Jada Pinkett Smith, esposa del reconocido actor estadounidense.

El comediante habló sobre el look de la pareja de Will Smith y comparó su estilo de pelo con el de la teniente G.I. Jane, personaje de G.I. Joe, broma que fue el detonante para que el también cantante perdiera los estribos.

Cabe resaltar que Jada Pinkett Smith sufre de alopecia desde 2018, enfermedad autoinmune que causa la caída de cabello en la cabeza y demás partes del cuerpo.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa

— Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022