Will Smith: cuál es la insólita condición de Jada Pinkett Smith para que el actor grabe escenas de amor en sus películas

Asimismo, salió a la luz la peculiar condición de Jada Pinkett Smith para que Will pueda grabar escenas románticas en sus películas, situación que causó controversia en los seguidores del actor de King Richard.

La actriz Rosario Dawson, quien trabajó con el actor en la película Seven Pounds, fue la encargada de revelar este secreto luego de afirmar que Jada Pinkett Smith tiene que estar presente siempre que Will Smith graba este tipo de escenas.

Durante una entrevista, Dawson indicó que la esposa de Will Smith siempre estaba en el set de grabación mientras ambos tenían que besarse como parte de una escena romántica, situación que ponía sumamente nervioso al actor.

“Quería que Jada estuviera en el set. Y ella lo animó, le dijo ‘¡Realmente lo necesitabas! No me avergüenzas’”, reveló.

Sin embargo, Seven Pounds no fue la única película en la que Rosario Dawson y Will Smith trabajaron juntos, ya que ambos integraron el elenco de Men in Black II, donde también protagonizaron una escena de amor.

Rosario Dawson contó que mientras grababan una escena para esta cinta, ella intentó tranquilizar a Will Smith y también tuvo que pedirle permiso a Jada Pinkett Smith para besar al actor como parte de la película.

“Hubo mucha lengua. Quiero decir, obtuve el permiso de Jada. ¡Obtuve el permiso de Jada!”, indicó la actriz entre risas.