Video: Rosalía recibió una lluvia de peluches durante su concierto en México

Por medio de redes sociales, se observó el momento en el que Rosalía se encuentra en la orilla del escenario del Auditorio Citibanamex y comienza a recoger un peluche del Dr. Simi que uno de sus seguidores le lanzó.

Sin embargo, segundos más tarde la intérprete de Despechá recibió una lluvia de peluches, superando los tres muñecos que le habían lanzado los presentes en su concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el pasado 15 de agosto.

Inmediatamente, la cantante española mostró su alegría ante este gesto de cariño y comenzó a recoger los peluches para llevarlos con ella a su camerino.

“Mira yo ya perdí la cuenta, pero estoy muy feliz de que me lo hayas dado. No me caben en los brazos ya más, pero estoy muy feliz de que me den tanto cariño y me hayan regalado tanto”, indicó.

Esta reacción hizo que las personas presentes en el concierto de Rosalía en Monterrey corearon su nombre mientras le pedían que se llevara el resto de regalos que le fueron lanzados al escenario.

La lluvia de peluches dedicada a Rosalía no es la primera que se presenta en territorio mexicano, ya que artistas como Coldplay y Lady Gaga también han sido “homenajeados” al recibir varios muñecos del Dr. Simi durante sus conciertos.