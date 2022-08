Video: el aterrador momento que pasó Belinda durante un vuelo en avión privado

Por medio de su cuenta de TikTok, Belinda compartió parte de este viaje por los aires, el cual se suponía que sería tranquilo y no presentaría ninguna preocupación para los pasajeros.

Sin embargo, la cantante y actriz nacionalizada mexicana vivió momentos de angustia debido a las fuertes turbulencias que se presentaron mientras la aeronave estaba en el aire.

El video publicado en su perfil mostró el momento exacto en que el avión privado en el que viajaba Belinda comenzó a sacudirse por las turbulencias mientras la protagonista de Bienvenidos a Edén gritaba del susto.

“¡Llegamos! pensé que no lo íbamos a contar”, comentó entre risas Belinda al momento de que su avión privado aterrizó.

Esta grabación de 39 segundos, la cual actualmente cuenta con 1.5 millones de visualizaciones, provocó un sinfín de mensajes por parte de sus fans, quienes mostraron su preocupación ante esta experiencia aérea.

“Risa nerviosa y de no me voy a morir sobria, traguito”, “Lo que nadie te dice de los aviones”, “Sólo fue un tope, hermosa” y “Beli no te nos vayas sin sacar un disco”, fueron algunos de los comentarios en este video.