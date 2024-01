Varios de los famosos que murieron en 2023

Los últimos 12 meses estuvieron marcados por noticias históricas y otras inesperadas, entre las cuales se destacan aquellas que comunicaron la partida de varios personajes famosos provenientes de diferentes partes del mundo y contextos diversos. De enero a diciembre, se registraron numerosos decesos que captaron la atención de los medios de comunicación. En este listado, presentamos algunos de los nombres que conmovieron al mundo tras hacerse públicas las noticias de sus fallecimientos.

Lisa Marie Presley



Fue la única hija del icónico cantante Elvis Presley. Lisa Marie fue la única hija del icónico cantante. Siguió los pasos de su padre en el mundo de la música como cantante y compositora, aunque con éxito desigual. Fue madre de cuatro hijos, entre ellos la actriz y cineasta estadounidense Riley Keough.

Lisa Marie Presley había sido hospitalizada en enero luego de sufrir un paro cardíaco en su casa ubicada en la ciudad de Calabasas en California. Antes de ser trasladada, de acuerdo a TMZ, los especialistas médicos lograron recuperar el pulso de la cantante y una vez que llegó al hospital su vida fue asistida con un marcapasos. La cantante falleció el 12 de enero del 2023.

Paco Rabanne

El 3 de febrero, el mundo de la moda perdió a Paco Rabanne quien tenía 88 años. Nacido en el País Vasco, España, el diseñador alcanzó renombre mundial por sus pendas futuristas y utilizó materiales como metal y plástico.

Irma Serrano, “La Tigresa” La famosa mexicana falleció a los 89 años el 1 de marzo. Inició su carrera como cantante de rancheras y se destacó en el cine, participando en películas como Santo contra los zombies y Naná. Abandonó el mundo artístico para incursionar en la política siendo diputada federal del PRD entre 1994 y 2000, luego senadora independiente y candidata a alcaldesa sin éxito. Fue conocida por su excentricidad y se le atribuían acciones peculiares, como soltar tigres como mascotas para retener a los invitados en su casa.

Xavier López Rodríguez, “Chabelo”



El 25 de marzo, Latinoamérica lloró la pérdida de Xavier López Rodríguez, conocido como “Chabelo”. Se hizo famoso ya que, durante casi cinco décadas, millones de familias se reunieron frente a la pantalla para disfrutar de su programa “En familia con Chabelo”. Se convirtió en el presentador infantil con la carrera más extensa y el actor que más tiempo interpretó un personaje.

Ryuichi Sakamoto



El 28 de marzo, el mundo perdió a Ryuichi Sakamoto, un músico japonés cuya influencia trascendió las fronteras. A los 71 años, dejó un legado musical que abarcó desde bandas sonoras galardonadas hasta colaboraciones con artistas como David Bowie.

Andrés García



El 5 de abril, nos despedimos de Andrés García, un actor dominicano-mexicano que dejó una huella imborrable en más de 100 películas y novelas. García se destacó como uno de los galanes más queridos de su época, especialmente en la televisión mexicana, donde dio vida a inolvidables personajes de telenovelas.

Tina Turner



El 24 de mayo, el mundo perdió a la “reina del rock and roll”, Tina Turner, a los 83 años. Con una voz única y movimientos electrizantes en el escenario, Turner dejó una marca imborrable en la música de las décadas de 1980 y 1990. Sus éxitos como “Private Dancer” y “What’s Love Got to Do with It” la consagraron como una leyenda musical.

Sinéad O’Connor



El 26 de junio, el mundo se despidó de Sinéad O’Connor, una cantautora irlandesa cuya poderosa voz resonó en éxitos como “Nothing Compares 2 U”. Más allá de su éxito musical, O’Connor se destacó por su activismo frente a temas de abuso y religión.

Alan Arkin



El 29 de junio, el mundo de las artes lamentó la pérdida de Alan Arkin, un actor prolífico que durante seis décadas cautivó a audiencias en cine, televisión y teatro. A los 89 años, Arkin dejó un legado que incluye películas como Little Miss Sunshine, por la cual ganó un Oscar. Su talento versátil y su habilidad para dar vida a personajes inolvidables lo convirtieron en una leyenda del cine.

Milan Kundera



El 11 de julio, el mundo literario vio partir a Milan Kundera a los 94 años. Nacido el 1 de abril de 1929 en la República Checa, Kundera dejó una huella indeleble en la literatura con su obra maestra La insoportable levedad del ser. Desde su debut en 1967 con La broma hasta sus renombradas obras como El libro de la risa y el olvido y La vida está en otra parte, Kundera exploró la condición humana de una manera única.

Jane Birkin



El 16 de julio, el mundo del arte, la música y la moda despidió a Jane Birkin a los 76 años. La icónica artista anglofrancesa, inmortalizada por su colaboración con Serge Gainsbourg en “Je t’aime…moi non plus”, trascendió las fronteras culturales. Su influencia no solo se limitó a la música, sino que también dejó su huella en la moda, siendo la musa detrás del famoso bolso Birkin de Hermès.

Tony Bennett



El 21 de julio, falleció Tony Bennett a los 96 años. Originario de Nueva York, Bennett se destacó como un virtuoso del jazz, encantando a audiencias con clásicos atemporales como “The Way You Look Tonight” y “I Left My Heart in San Francisco”. Su colaboración con artistas de renombre, su voz inconfundible y sus innumerables logros, incluidos 20 premios Grammy, cimentaron su lugar como uno de los mejores cantantes en la historia del espectáculo.

Angus Cloud



El 31 de julio, el mundo del entretenimiento lloró la pérdida de Angus Cloud a los 25 años. Conocido por su papel en la exitosa serie de HBO Euphoria. Su partida dejó un vacío en la industria y en los corazones de aquellos que lo admiraban. Sus allegados señalaron que el joven había estado “luchando intensamente” contra la pérdida de su padre, quien falleció una semana antes y pidieron privacidad para la familia.

Rafael Hernández, “Velorio”

El comediante Rafael Hernández, más conocido en el mundo del entretenimiento como “Velorio”, falleció la mañana del 10 de agosto de 2023. Fue un cómico internacional portador del folklore guatemalteco a varios países. En 1969 se fue a vivir a Los Ángeles, Estados Unidos y cuando regresó a Guatemala en 1973 ya sabía que quería grabar su primer disco de chistes. Fue actor, presentador de televisión y animador. En teatro participó en más de 40 producciones. También trabajó en la primera Compañía de Arte para Niños.

Cheems



El 18 de agosto, se apagó la chispa de Cheems, el can más famoso de Internet. A la edad de 12 años, la perrita -llamada Balltze- conocida por sus memes y su presencia en las redes sociales, trascendió las fronteras virtuales para convertirse en un fenómeno cultural. Su dueña Kathy pidió recordarla con alegría, honrando el impacto positivo que Cheems tuvo en la comunidad en línea.

Mohamed al Fayed



El 30 de agosto, se dio a conocer la muerte de Mohamed al Fayed quien habría partido a los 94 años. Surgiendo desde la pobreza en Egipto, Al Fayed se convirtió en el dueño de la icónica tienda Harrods en Londres y propietario del Fulham FC. Aunque su vida estuvo marcada por la tragedia con la muerte de su hijo Dodi y la princesa Diana en 1997, Al Fayed dejó un legado empresarial duradero.

Fernando Botero



El 15 de septiembre, el mundo artístico se entristeció con la pérdida de Fernando Botero a los 91 años. Las obras del renombrado pintor y escultor colombiano, caracterizadas por figuras de volúmenes exuberantes, han dejado una marca imborrable en la historia del arte. Desde subastas millonarias hasta exposiciones en los museos más prestigiosos, Botero logró llevar su estética única más allá de las fronteras del arte, convirtiéndose en un ícono cultural global.

Michael Gambon

El 27 de septiembre partió el actor Michael Gambon a los 82 años. Para las generaciones más jóvenes, Gambon es inmortalizado como el entrañable profesor Albus Dumbledore en seis de las ocho películas de Harry Potter. Su versatilidad actoral se destacó en filmes como Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson y The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover de Peter Greenaway, consolidando una carrera cinematográfica de más de seis décadas. Gambon también dejó su marca en el teatro y la radio, siendo nombrado Caballero del Imperio Británico en 1998 por su contribución excepcional a la industria del entretenimiento.

Guillermo de León Ruiz

El marimbista guatemalteco falleció el 7 de octubre. El maestro compuso cerca de 450 melodías. Entre las más recientes está un bolero que tituló Laura Sofía, dedicado a una nieta. Fue autor de melodías Las chancletas de Nayo Capero, Bailando con la llorona, Rabín Ajaw y En Cuilco me enamoré.



Matthew Perry

El 28 de octubre, el mundo se sorprendió con la pérdida de Matthew Perry a los 54 años. Conocido por su papel como el sarcástico Chandler Bing en la icónica serie Friends, Perry se convirtió en un ícono de la comedia televisiva. Sin embargo, detrás de su éxito en pantalla, luchó contra la adicción al alcohol y los opioides durante décadas. Una hospitalización en 2018 debido a problemas de salud derivados de su adicción marcó un capítulo oscuro en su vida, recordando la importancia de la salud mental en la industria del entretenimiento.

Enrique Dussel

El 5 de noviembre, el ámbito intelectual y político sufrió la pérdida de Enrique Dussel a los 89 años. Avecindado en México desde 1975, Dussel se destacó como uno de los referentes de la “Filosofía de la liberación”, el giro decolonial y la epistemología del sur. Historiador y crítico del pensamiento occidental, sus obras han dejado una marca profunda en el pensamiento latinoamericano. View this post on Instagram A post shared by Enrique Dussel (@enriquedussel_ok) Ociel Baena Saucedo

Falleció en un presunto homicidio-suicidio el pasado 13 de noviembre. Ociel Baena Saucedo, se caracterizó por su defensa de los derechos LGBTIQ+ y activista por la visibilización de personas no binarias, quien tuvo bastante popularidad en TikTok. Además de ser la primera persona en recibir un pasaporte no binario en México, Baena se destacó por su creativa campaña en redes sociales. Luego de su asesinato, cientos de personas salieron a las calles de México a exigir justicia. View this post on Instagram A post shared by Jesus Ociel Baena Saucedo (@ocielbaena)

Enrique Anleu Díaz

El destacado guatemalteco Enrique Anleu Díaz falleció el miércoles 22 de noviembre y dejó un legado en la música, las artes visuales y la investigación. Fue catedrático de la Escuela de Artes Plásticas y director del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad Popular. Además de su trabajo en el arte también trabajó por casi tres décadas en la investigación en artes visuales y música en el Centro de Estudios Folklóricos de la Universidad de San Carlos.

Lizandro Meza

El cantante colombiano falleció el 23 de diciembre en su país natal a los 86 años. Murió en una clínica de la ciudad de Sincelejo, en el norte de Colombia, en donde estaba recluido luego de sufrir una isquemia. Meza estuvo activo en la música popular colombiana por más de seis décadas, grabando alrededor de 110 discos en diferentes ritmos como cumbia, porro y vallenato. Su primer éxito fue en 1959 cuando grabó el paseo El saludo.