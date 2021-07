Vadhir Derbez confiesa durante un programa en vivo la infidelidad de una expareja y revela cómo lo descubrió

Vadhir Derbez fue invitado a un programa de televisión para promocionar su nuevo sencillo Te confieso. Esta canción es una colaboración junto a Ximena Sariñana, cantante mexicana.

Jugando a “El Manotazo”, actividad dentro del programa donde las celebridades invitadas son interrogados sobre distintos aspectos de su vida personal dependiendo de su rapidez para tocar el botón que tienen enfrente, el artista tuvo que contestar una pregunta seria: “¿Te han engañado alguna vez?”.

Derbez, siendo directo ante la pregunta, respondió al instante: “No una, sino varias veces”.

El hijo de Eugenio Derbez aprovechó para confesar que el sencillo con Sariñana tuvo como inspiración una de las veces que le fueron infiel, aunque no entró en más detalles sobre el tema.

A pesar de esto, Paul Stanley (hijo de Paco Stanley), presentador del programa, logró adivinar cómo había ocurrido este engaño en la vida amorosa del cantante.

Según la deducción de Stanley, el artista mexicano se dio cuenta de la infidelidad de su pareja en el momento que revisó el celular de ella. Esta versión de los hechos fue confirmada por Derbez momentos más tarde.

¿De quién se trata?

El año pasado, el hijo menor de Eugenio Derbez confesó en una transmisión en vivo en Instagram la infidelidad de una persona con la que había estado saliendo y declaró que no estaba pasando por un buen momento en el ámbito sentimental.

“Triste, porque la persona con la que he estado, pues digamos que saliendo, ya nueve meses, la acabo de cachar que se acaba de ir, pues con un tipo, que le caché ahí y ahorita está creo que en Pachuca o no sé dónde”, dijo Derbez a sus seguidores en esta red social.

Asimismo, Derbez aclaró que había salido de su casa ya que no se sentía cómodo luego de descubrir que su pareja lo había engañado y siguió compartiendo sus pensamientos con todos sus seguidores.

Luego de las impactantes palabras del artista, se creó rápidamente una gran polémica en torno a esta situación.

A pesar de que Derbez no dio ningún nombre, se especuló que la persona con la que había tenido una relación sentimental fue Diana Larume, influencer mexicana, la cual rápidamente se ganó el odio de todos los fanáticos del artista.

Derbez intentó que la gente no se fuera en contra de la infuencer mexicana al aclarar que sus palabras en Instagram no eran para ella, pero esto no evitó los ataques de sus fans.

Larume salió a su defensa días más tarde en una transmisión en vivo por Instagram, en la que comentó que: “No está padre que hablen negativamente de ti en público para perjudicarte solo porque ya no quieres estar con esa persona”.

También aseguró que no estaba atacando a nadie, solo quería responder a todos los mensajes de odio que le habían llegado por culpa de “una personita que se le hizo fácil por dolido, por ardido, por despechado, por inmadurez”.

De igual forma, la influencer mexicana comentó que decidió terminar su relación con Derbez ya que había sido muy complicada y tóxica.

Sin embargo, Vadhir Derbez aseguró que para él es posible tener una amistad con sus exparejas sentimentales. Un claro ejemplo de esto es la canción “Te confieso”, la cual fue escrita junto a Jass Reyes, cantante con quien tuvo un noviazgo de nueve años.