Uno de los sueños de Jennifer Aniston sería poder salir con Harry Styles

Una de las rupturas amorosas que más se ha comentado en los últimos meses es la de Olivia Wilde y Harry Styles, quienes tenían una relación desde hace dos años. Pusieron fin a su amor por múltiples compromisos que no les permitían pasar más tiempo juntos. Sin embargo, parece que el cantante ya tiene pretendientes y entre ellas estaría Jennifer Aniston.

El propio cantante ha dicho que el 2022 le cambió la vida y agradeció el apoyo que ha recibido en este año. “No puedo empezar a agradecer a todos los que me apoyaron a través de ello, nunca lo olvidaré. Espero que tu fin de año esté lleno de felicidad y calma”, dice la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, acompañada de una fotografía previo a un concierto.

Luego de su ruptura amorosa, Styles se ha mantenido ocupado con su gira Love on tour, con la que ha visitado varios países como México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, entre otros.

De acuerdo con medios internacionales, Aniston estaría interesada en el cantante de 28 años y ha comenzado a interactuar con él por medio de redes sociales. A través de Instagram le ha dejado varios “me gusta” en sus publicaciones.

La estrella de Friends estaría intentando tener una cita con el intérprete de As it was, pero debido a que este se encontraba de gira y ella en diferentes proyectos personales no habría sido posible.

El rumor del interés de Aniston por Styles habría comenzado luego de que una fuente cercana a la actriz declarara que ella es muy fanática de la música del cantante británico, además de que su sueño sería poder salir con él. “Jennifer siempre ha babeado por Harry”, dijo la fuente a The National Enquirer. “Tiene todas sus canciones en su lista de reproducción y ha escuchado grandes cosas sobre él a través de amigos en común”, agregó.