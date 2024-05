¿Un nuevo romance entre Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr.?

Lucerito Mijares está creciendo en su carrera musical y logrando posicionarse y alcanzar sus propios seguidores, de igual manera Eduardo Capetillo ha demostrado su talento en el escenario. Ambos son hijos de estrellas reconocidas mexicanas y crecieron viendo a sus padres brillar en múltiples escenarios: Lucero y Mijares, así como Eduardo Capetillo y Biby Gaytán.

Los nuevos talentos han participado en el reality mexicano Juego de voces que despertó en el al público una incóngita y es reconocer si Lucerito y Eduardo Capetillo Jr. tienen una relación.

Tv y Novelas comenta que , la química que los integrantes de “Los Herederos” han demostrado tanto dentro como fuera del escenario es tal, que la pareja se ha convertido en uno de los consentidos por los internautas y algunos quieren que confirmen un noviazgo.

Entre los comentarios de sus seguidores se lee: “¿Ellos ya eran amigos o se hicieron en el programa?? porque tienen mucha química. Yo había dicho que bonita amistad pero la mirada de él dice otra cosa o es mi imaginación?. Muy buena pareja. Dios escúchame en este amor y que sean una pareja de amor”, son algunos de los mensajes que se leen en las redes sociales en un breve monitoreo que hizo Infobae.

En una entrevista Mirajes comentó que por ahora entre ellos no hay más que una excelente amistad y una buena relación laboral. La cantante aceptó que s colega “está bien guapo”, pero al parecer por ahora el público no podrá tener este nuevo romance.

“Somos muy amigos, nos queremos mucho, hemos formado una familia preciosa, pero pues bueno, yo respeto sus decisiones. Está bien guapo, pero no, no me pela (no le intereso)”, comentó.

En los últimos días Lucerito también ha estado en tendencia porque recientemente los conductores Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón San Cristóbal, de ¡Qué Importa!, hicieron algunos comentarios respecto a su físico parecido a su padre y que no fue bien recibido por el público.

A esto han salido diferentes personalidades a defenderla, entre ellas sus padres, Lucero y Mijares; así como Raúl de Molina y Andrea Legarreta, entre otros. Los conductores dieron disculpas públicas que no fueron bien recibidas por Lucero, madre, quien aseguró que estos conductores para ellos están “cancelados para siempre”.

Lucerito también dio su postura, “la verdad me da muy igual, no me enteré de mucho, pero pues vi ahí mucha gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo. Cada quien, si quieren comentar algo malo o bueno me da igual. La verdad es que no me importa, que ellos estén bien, que yo esté bien, la verdad no me interesa…”, dijo en entrevista con medios locales.