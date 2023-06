Un año de la separación de Shakira y Piqué ¿qué ha pasado en este tiempo?

En mayo 2022 Shakira era noticia porque sería juzgada en España acusada de defraudar US$15.5 millones al Fisco, simulando no residir en el país y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.

Aunque la noticia impacto, no lo fue tanto como cuando Shakira y Gerard Piqué sorprendieron al mundo al anunciar su separación el pasado 4 de junio de 2022 debido a la supuesta infidelidad del ex futbolista del FC Barcelona.

Casi 12 años de relación terminó en este punto y empezó una de las coberturas más mediáticas entre esta historia de amor que llegó a su fin. Sus hijos, Milan y Sasha, también han sido parte relevante de cada decisión tomada por la expareja.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, indicó un corto comunicado firmado por “Shakira y Gerard”, expresaban hace un año. ¿Qué ha pasado en este tiempo?

Aquí un resumen de los momentos más impactantes que se han vivido desde entonces.

En el mismo mes de julio, se reveló que Shakira y Piqué viajaron a EE. UU., pero que no se trataba de un encuentro familiar. Según medios internacionales, la cantante viajó con sus dos hijos a San Diego, California, a pesar de la supuesta oposición de Piqué, pero coincidió con una gira que el futbolista tenía pactada en esa ciudad con su club el F. C. Barcelona.

También se reveló que la coincidencia en el país norteamericano pudo originar una reunión entre todos los miembros de la familia.

Sin embargo, Shakira y Piqué llegaron a un acuerdo temporal por el bienestar de sus hijos. En ese momento no se sabía quién quedaría con la custodia de los niños, pero fue Shakira quien al final se quedó con ellos.

Shakira contó con el apoyo de Ozuna y el miércoles 19 de octubre se lanzó Monotonía, el segundo sencillo del próximo álbum de estudio de la cantante colombiana.

El coro del sencillo dice justamente lo que la colombiana ya había publicado en sus redes sociales: “No fue culpa tuya, ni tampoco culpa mía, fue culpa de la monotonía”.

La canción de desamor es la primera, además, que publica la artista tras separarse del futbolista español Gerard Piqué.

Durante el programa Socialité, Jordi Martin, paparazzi que ha seguido de cerca esta mediática ruptura, reveló que Piqué habría tomado la decisión de tener otro hijo, esta vez con Clara Chía Martí.

El 2022 fue de los años que Shakira no podrá olvidar por los retos que ha vivido, desde los quebrantos de salud de su padre, los problemas con la Hacienda, hasta su separación con Gerard Piqué.

Este mes también se dio a conocer la posible manera en que ella se enteró de la infidelidad.

De acuerdo a la periodista Keren Weinstein, Shakira se dio cuenta que el ex jugador del FC Barcelona tenía una amante debido a la refrigeradora de su hogar. La intérprete de Monotonía habría descubierto que faltaban alimentos y productos que solo ella consumía en su casa, ya que Piqué tenía una estricta dieta a raíz de su profesión.

La colombiana en diciembre viajó a Dubai para celebrar la Navidad con los niños. Piqué pasó con ellos la fiesta de Año Nuevo.

Antes de terminar el año Shakira recibió una buena noticia relacionada a su problema legal con el ministerio de Hacienda y la acusación de fraude fiscal. El deportista Pau Molins, quien estaba acusado de seis delitos fiscales, consiguió la absolución, lo cual marca un precedente que podría ayudar a la cantante de Ojos así a tener una sentencia favorable.

El 24 de diciembre Shakira utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo que recibió en los últimos meses. Con la imagen de una estrella en la punta de un árbol navideño la cantante deseó unas felices vacaciones y un 2023 lleno de paz y esperanza.

Thanks for all the love and support you gave me and my kids during this year. I wish you a sweet holiday. Here’s to a 2023 that's filled with peace and hope.❣️ pic.twitter.com/qpqwytkoni

— Shakira (@shakira) December 24, 2022