Tras el covid-19, Maribel Guardia aún tiene secuelas, entre ellas la pérdida de memoria

La actriz mexicana cuenta que fue un proceso muy difícil para ella, pues varias secuelas le quedaron tras el contagio,

Uno de ellos es que parcialmente ha perdido la memoria, pues ciertos recuerdos no los tiene tan claros e incluso ha olvidado ciertas etapas de su carrera profesional.

“Fíjate que a mí el covid no me afectó en eso, me afectó en otras cosas porque me dejó muy mal de la memoria, inicialmente estaba muy preocupada. Veía un vaso y yo sabía que era vaso, pero no podía decir ‘vaso’. Un día estaba en un programa de televisión; la capital de Francia, París, y yo no pude decirlo. Terrible la memoria, me tenía muy angustiada“, comentó la actriz en un programa de televisión mexicano