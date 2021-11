“Trapea aquí ¿Dónde está la actuación?”: Gustavo Adolfo Infante critica el logro de Yalitza Aparicio en EE. UU.

Yalitza Aparicio es una actriz mexicana que obtuvo popularidad y reconocimiento internacional debido a su trabajo en la película Roma, producción por la que obtuvo una nominación como Mejor Actriz en los premios Óscar.

Debido a la importancia que le dio la Academia estadounidense, Aparicio ha sido invitada a diferentes eventos, campañas de publicidad y otras actividades altruistas.

Con su ascenso, varios mexicanos la han elogiado. Sin embargo, ha sido juzgada por algunos colegas y recientemente recibió fuertes críticas de Gustavo Adolfo Infante, presentador en el programa internacional De primera mano.

Infante dijo que Yalitza no debería ser considerada como actriz y durante uno de sus programas criticó uno de los privilegios que goza la actriz mexicana.

Durante el programa, Infante y sus compañeros hablaron sobre Carmen Salinas y recordaron que, en julio pasado, obtuvo la afiliación al Sindicato de Actores de Estados Unidos, lo cual le permite votar para determinar a los ganadores del premio Óscar, algo que también obtuvo Yalitza Aparicio.

Debido a esa distinción, Gustavo Adolfo Infante criticó fuertemente el trabajo de Aparicio. “¿Y Yalitza, yo preguntaré, qué méritos tiene para tener esa afiliación? No quiero entrar en una discusión, pero no actúa. A ella le dijeron: ‘Trapea aquí’ ¿Dónde está la actuación?”, dijo Infante. Además, calificó de aburrida la película Roma.

Las fuertes críticas por el trabajo de Aparicio generó polémicas y varios usuarios en las redes sociales reprocharon la actitud de Gustavo Adolfo Infante.

“Ustedes me podrán decir que lloraba muy natural, a mí me parece que está sobrevalorada Yalitza Aparicio y que no es actriz. Esa es mi opinión y no me la van a quitar, y con todo el respeto me podrán decir que soy un ignorante del cine, pero aburridísima Roma”, añadió.