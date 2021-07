“Todo se va a solucionar, pero en los juzgados”: Mariana González, “La Kim Kardashian mexicana”, se defiende de las acusaciones de secuestro en su contra

Mariana González Padilla, empresaria y modelo que ha sido llamada la “Kim Kardashian mexicana”, se prenunció luego de que hace unos días fue acusada de estar involucrada en el secuestro y asesinato perpetrado a uno de sus exnovios en 2016. Durante una entrevista negó las acusaciones y dijo que todo se arreglaría “directamente en los juzgados”.

La revista TVNotas compartió las declaraciones de Lilia Yolanda Arriola Pérez quien asegura que la empresaria y modelo estaría involucrada en el secuestro y asesinato de su hermano Carlos Mauricio Arriola, ocurrido en el 2016. Afirma que en 2013 “la Kim Kardashian mexicana” se involucró sentimentalmente con un cirujano plástico, quien le hizo los primeros procedimientos estéticos y un año después comenzó la relación con su hermano.

Según Arriola Pérez, por el rescate de su hermano cobraron $10 millones y lo que causó sospechas fue que al poco tiempo la modelo comenzó a construir su residencia y la de sus hermanas, se fue de vivir a Dubái por dos años, acondicionó su boutique y empezó a tener mucho dinero. “¿Cómo va a explicar eso a las autoridades?”, indicó.

Arriola Pérez también dijo que hay una investigación en curso y que tiene pruebas de que Mariana González fue la última que tuvo comunicación con Carlos Mauricio Arriola antes de su secuestro”.

En los últimos meses se ha señalado a Mariana González Padilla de estar interesada en la fortuna de su actual pareja, Vicente Fernández Jr. Sin embargo, en varias ocasiones el hijo mayor del “Charro de Huentitán” ha declarado que ambos tienen sus propios negocios para mantener el estilo de vida lujoso que llevan.

Según medios internacionales, Lilia Arriola Pérez envió un mensaje a Vicente Fernández para que aleje a su hijo de “La Kim Kardashian mexicana”. “Don Vicente Fernández adorado, que es un guerrero y ha levantado muchas batallas, que aleje a su hijo, si no quieren sufrir la pérdida de un primogénito; prendan sus focos rojos y se den cuenta de la clase de persona que es Mariana”, declaró.

Niega acusaciones

En una entrevista en el programa Despierta América, Mariana González negó haber tenido una relación con Carlos Mauricio Arriola y dijo no conocer a Lilia Arriola Pérez. “Todo se va a arreglar directamente con los juzgados, la próxima semana sale todo”, enfatizó.

La empresaria y modelo dijo que esta situación le molestaba porque ningunas de las acusaciones son ciertas y quien las ha dicho solo está buscando fama. Además, está acabando con su prestigio y el de su familia.

“Esa no es mi cuñada, todo eso es una mentira y se va a arreglar en los juzgados. En realidad, es gente que quiere cinco minutos de fama o cinco pesos que ahorita no tiene para comer. Me molesta porque así se quiere colgar mucha gente. Están acabando con mi prestigio y el de mi familia”, declaró ante las cámaras del programa mexicano.