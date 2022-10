“The Crown”: la quinta temporada causa revuelo al Reino Unido y esto es lo que se sabe

La nueva y quinta temporada de la serie de The Crown ha llevado la polémica al Reino Unido, donde hasta antiguos miembros del Gobierno británico han salido para criticar ciertas licencias que Netflix defiende recordando que se trata de “una ficción”.

Netflix, productora de la serie, ha tenido que salir al paso de los ataques a la última temporada de The Crown -cuyo estreno se prevé para principios de noviembre-, para destacar que no que se trata de un documental sino de “una serie de ficción”.

Esta nueva controversia se ha originado a cuenta sobre todo de un capítulo en el que se sugiere que el ahora rey Carlos III quiso forzar a su madre, Isabel II -que falleció el pasado 8 de septiembre a los 96 años-, a abdicar con la ayuda del ex primer ministro “tory” John Major.

A house divided. Watch the trailer for Season 5 of The Crown this Thursday. pic.twitter.com/wde65vz6cY

— The Crown (@TheCrownNetflix) October 17, 2022