Sweet Child O’ Mine de Guns N’ Roses en versión marimba sorprende en redes

La marimba es un Símbolo Patrio que muchos guatemaltecos disfrutas y un joven músico decidió hacer un cover de una mítica banda de rock.

La canción Sweet Child O’ Mine de Guns N’ Roses es una de las más escuchadas y Óscar Ajin decidió hacer un cover en marimba.

Este joven es fiel defensor de la música en marimba y es fundador del Grupo Ajin, en San Pedro Sacatepéquez.

“Somos un grupo familiar de hermanos e hijos que impulsamos la música autóctona”, explicó.

Esta agrupación tiene dos años de carrera artística con más de 230 presentaciones y en sus tiempos libres Óscar también hacer covers para acercarse a diferentes públicos.

“Mi objetivo es impulsar más nuestro instrumento, que es la marimba y acercarme más a los jóvenes y niños a escucharla. Ya que la marimba es muy versátil porque podemos ejecutar todo tipo de música”, destacó.

El próximo 29 de enero la banda Guns N’ Roses se presentará en Guatemala, en un concierto que ya tiene mucha expectativa para Semana Santa.

La banda que en la actualidad promociona la gira Not In This Lifetime, la cual comenzó en 2016, se presentará en el país en el Estadio Cementos Progreso.

En las redes sociales podrán encontrar a estos jóvenes marimbistas como Grupo Ajin y promueven la música tradicional.