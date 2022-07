“Somos mejores amigos”: Bad Bunny habla sobre qué relación tiene con Gabriela Berlingeri y la dura crítica que lanzó

Bad Bunny es uno de los artistas urbanos más conocidos nivel mundial debido a su gira mundial y sus más recientes producciones discográficas, entre las que destacan YHLQMDLG, El último tour del mundo y Un verano sin ti.

Durante el último fin de semana, debido a los múltiples rumores sobre su vida sentimental, Bad Bunny rompió su silencio y habló sobre la relación que mantiene con Gabriela Berlingeri, joven con la que supuestamente mantiene un amorío desde hace varios meses.

Bad Bunny, por medio de una transmisión en su cuenta de Instagram, aclaró su situación sentimental y lanzó una fuerte crítica a todas las personas que hablan sobre su vida amorosa sin conocer la verdad.

“En verdad, mi vida privada está en privado. Ustedes no saben nada, en verdad, no saben nada. Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos tan best Friends, somos ‘besties’. La gente dice: ‘Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposa’. Nadie sabe qué es Gabriela”, confesó el intérprete de Ojitos lindos.

Añadido a esto, Bad Bunny indicó que, debido a la relación que ambos mantienen, podrían salir con otras personas y comenzar un noviazgo.

“Ahora mismo, Gabriela y yo somos mejores amigos. Si ella mañana quiere tener un novio, lo puede tener porque somos mejores amigos. Si yo quiero tener una novia la puedo tener porque somos mejores amigos”, mencionó durante su transmisión en vivo.

Para finalizar, el artista puertorriqueño comentó que le causa gracia todo lo que las personas hablan sobre su vida privada, ya que ellos “no saben nada al respecto” y reveló que actualmente se encuentra viviendo el mejor momento de su vida.