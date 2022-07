“Si tú me llamas”: la nueva canción de Belinda que generó sensación entre sus seguidores

Belinda, tras comenzar su relación con Christian Nodal, pasó una larga temporada alejada de los escenarios y descuidó su carrera artística por enfocarse en su vida personal. Sin embargo, a raíz de su separación definitiva del cantante de música regional mexicana, Belinda se mudó a España y retomó su carrera como actriz y cantante, sorprendiendo a sus seguidores con varias producciones inéditas.

Este jueves 14 de julio, la cantante mexicana volvió a ser tendencia tras lanzar su tema Si tú me llamas, el cual es la canción oficial de la película animada Tadeo Jones 3. La nueva canción de Belinda, que cuenta con la colaboración del cantante español Omar Montes, tiene una peculiar melodía electrónica con toques de reguetón y narra la historia de amor de dos personas aventureras.

“Si tú me llamas nos vamos a París y después para Lambla. Si tú me miras me pierdo como arena en el desierto. Si tú me llamas por ti subiría a la pirámide más alta”, dice la letra del tema.

Ante el lanzamiento mundial del tema Si tú me llamas, Belinda agradeció a sus seguidores publicando en sus redes sociales una parte del video oficial del tema acompañado de algunas palabras.

“¡Wow! Gracias por hacerme parte de esta gran peli, una historia animada de España para el mundo”, expresó.

El sorpresivo lanzamiento de esta canción fue bien recibido por los seguidores de Belinda, quienes a través de redes sociales se hicieron presentes y compartieron su opinión sobre el regreso de la cantante.

“Amé la canción, siempre esperando con mucho cariño los proyectos de Beli”, “No estoy soportando lo mucho que me gustó la canción” y “Lo linda y feliz que se le ve”, fueron algunos de los mensajes de sus fanáticos.