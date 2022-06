Shakira y Piqué: qué se sabe sobre la decisión de la cantante de mudarse a Miami (y qué pasará con sus hijos)

A pesar de esto, la pareja decidió no casarse ya que “querían mantener viva la llama de la pasión”, según sus declaraciones.

Sin embargo, el pasado sábado Shakira y Piqué anunciaron su separación tras 12 años de relación y esta polémica decisión dio inicio a un sinfín de especulaciones sobre el futuro de ambos.

Debido a que no existió un matrimonio entre la ahora ex pareja, la fortuna de Shakira, estimada en US$300 millones, y la de Gerard Piqué, aproximadamente US$80 millones, están separadas legalmente, por lo que no tendrán que compartir sus riquezas.

No obstante, el tema que más ha causado controversia es el futuro de sus dos hijos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años respectivamente, quienes nacieron y se criaron en Barcelona.

De acuerdo con medios internacionales, Shakira no querría seguir viviendo en España y tiene la intención de mudarse a Miami, donde tiene una mansión valorada en US$15 millones, y continuar con su vida alejada del futbolista español.

El deseo de Shakira por seguir con su vida en Estados Unidos surgió hace tiempo atrás, pero Gerard Piqué se negó a este cambio y su decisión causó fricciones entre la entonces pareja, según se relató en el programa de Ana Rosa.

Ahora que la pareja anunció su separación, Shakira estaría considerando nuevamente vivir en Miami con sus hijos, pero esta decisión no puede ser tomada sin la aprobación de Piqué debido a la previsible custodia compartida que les otorgará un juez.

Como consecuencia del deseo de la cantante colombiana de mudarse a EE.UU., los abogados de Gerard Piqué solicitarían el arraigo de los dos menores en Barcelona, alegando que en esta ciudad se han criado y han convivido con su familia durante toda su vida, por lo que Shakira no podría llevarse a sus hijos.

“Shakira quiere mudarse a Miami con sus hijos, pero para ello necesita el permiso de Piqué o un juez”, se reveló también en este conocido programa español.

Actualmente, Shakira continúa viviendo en la casa familiar que compartía con Gerard Piqué, la cual está ubicada en una exclusiva zona residencial de Barcelona.

Por su parte, Gerard Piqué regresó a su apartamento de soltero, en donde vivía antes de conocer a Shakira, y se alejó del entorno familiar que compartió por 12 años con la cantante.