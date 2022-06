Shakira y Gerard Piqué anuncian su separación luego de 12 años juntos

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, indicó un corto comunicado firmado por “Shakira y Gerard”.

Shakira y Piqué comenzaron su historia de amor en 2011 y actualmente tienen dos hijos, Milan y Sasha, de 9 y 7 años, a pesar de no haber querido casarse.

Los rumores sobre la supuesta infidelidad de Gerard Piqué dieron inicio luego de que las periodistas Lorena Vásquez y Laura Fa, colaboradoras de El Periódico de Catalunya, revelaron que el defensor central de FC Barcelona tuvo una aventura con una modelo de 20 años.

“Lo que me comentan a mí (según sus fuentes) me dicen: ‘Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar.’ Me dicen: ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia’”, informaron.

No obstante, el periodista turco Melih Esat, por medio de su cuenta de Twitter, indicó que la mujer con la que Piqué le fue infiel a Shakira fue la madre de Pablo Gavi, compañero de equipo del futbolista español.

“Shakira captó a Gerard Piqué teniendo un romance con otra mujer. Esa mujer resultó ser la madre de la joven estrella del Barcelona, Pablo Gavi. Gavi no está al tanto del incidente. Cualquier cosa nos pasa a ti y a mí en el mundo donde Shakira fue engañada”, publicó Esat.