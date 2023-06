Shakira regresa con sus hijos a Barcelona y estos fueron los motivos

Hace exactamente un año que la cantante Shakira terminó su relación con el futbolista Gerard Piqué, lo que se ha convertido en uno de los temas más sonados y hablados dentro del mundo del entretenimiento.

Desde ese entonces, los dos protagonistas de la ruptura han estado envueltos en varias situaciones que no solo han provocado que sigan obteniendo notoriedad por parte de los medios y de las redes sociales.

Recientemente se sabía que, de acuerdo a varias negociaciones entre Shakira y Piqué, se tomó la decisión de que la cantante obtuviera la custodia de sus hijos, y que los tres irían a vivir a Miami a comenzar “una nueva vida”.

Sin embargo, de acuerdo a medios internacionales y a publicaciones de la propia Shakira, este 4 de junio la cantante, junto a sus dos hijos regresaron Barcelona.

Esto se conoció luego de que Shakira, por medio de sus redes sociales, compartiera una fotografía de ella en la ciudad española.

“Me alegro de volver a Barcelona”, escribió Shakira en sus redes sociales, lo que ha ocasionado que, en Twitter por ejemplo, haya obtenido más de 140 mil reacciones de sus seguidores.

Nice to be back in Barcelona! pic.twitter.com/OaE4Sg15I3

— Shakira (@shakira) June 4, 2023