Shakira: qué se sabe sobre la ocasión en que la cantante asistió a una prestigiosa universidad de EE.UU. sin ser reconocida

Una de estas curiosas anécdotas salió a la luz durante la visita de Shakira al programa de Jimmy Kimmel, show en el que el comediante estadounidense invita a celebridades para hablar de distintos temas.

En este programa transmitido en EE.UU., Shakira confesó que tomó clases en la Universidad de California y pasó desapercibida durante todo el curso.

“Pasé completamente desapercibida y nadie me reconoció durante los meses que estuve yendo a clases. Me ponía una gorra de béisbol y unos pantalones deportivos, me presentaba en el aula sin levantar la menor sospecha”, reveló.

Asimismo, añadió que en todo el semestre que estudió la carrera de Historia de Civilización Occidental en la Universidad de California, ninguno de sus compañeros de clase se dio cuenta que ella era Shakira.

Shakira, luego de esta revelación, admitió que muchas veces ha salido a lugares públicos sin maquillaje y con el cabello recogido, logrando pasar desapercibida en la mayoría de ocasiones.

Añadido a su experiencia en la Universidad de Los Ángeles, Shakira sorprendió a sus seguidores al presumir su título en la Carrera de Filosofía de la Universidad de Pennsylvania.

La cantante de Te Felicito, pese a ser originaria de Barranquilla, Colombia, tuvo la oportunidad de contar con formación académica y artística en Estado Unidos gracias a que vivió gran parte de su juventud en Los Ángeles.

De acuerdo a la revista Forbes, Shakira es la artista latina con mayor venta de discos en la historia y ha sido una gran inspiración para que miles de músicos intenten incursionar en la industria estadounidense.

I just graduated from my 4 week Ancient Philosophy course with the University of Pennsylvania (@Penn). I know… my hobbies are very impractical, but it took a lot of hours after the kids were asleep. Thank you Plato and predecessors for all the "fun" over the past month! pic.twitter.com/cFTCXDjliX

— Shakira (@shakira) April 23, 2020