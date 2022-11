Shakira: los motivos por los que rechazó participar en la ceremonia inaugural de Qatar 2022 (y la polémica que generó en redes sociales)

El Mundial de 2022 dará inicio este domingo 20 de noviembre con la ceremonia inaugural previo al partido entre Qatar y Ecuador.

Sin embargo, Shakira decidió no participar en este evento pese a que, tan solo días atrás, habría confirmado su presencia en el espectáculo que daría inicio a esta edición de la Copa del Mundo.

Esta información fue revelada por el entorno de Shakira, aunque sus seguidores aún se encuentran a la espera de un comunicado de la cantante colombiana explicando su ausencia en Qatar 2022.

Las críticas contra Shakira responden a la polémica en la que Qatar se ha visto envuelto después de su oficialización como sede de la Copa del Mundo 2022, ya que es un país en el que más de 6 mil 500 inmigrantes han muerto trabajando en las obras para albergar este evento.

Asimismo, es una nación que ha sido acusada de no respetar los derechos humanos y fomentar el maltrato hacia la mujer, quienes no cuentan con las mismas libertades que los hombres.

Otras celebridades que rechazaron ir a Qatar 2022

Shakira no es la primera celebridad que decide no participar en el Mundial de Qatar 2022. A inicios de semana, la cantante británica Dua Lipa anunció que no formará parte de la ceremonia inaugural al no estar de acuerdo con su organización.

Rod Stewart, debido a razones morales, también mostró su rechazo contra la Copa del Mundo de Qatar al no aceptar una oferta de más de US$1 millón por cantar en este evento deportivo.

Finalmente, el streamer Ibai Llanos fue otro de las celebridades que no quiso asistir a Qatar 2022 pese a recibir una invitación por parte de la organización para llegar al país en el mismo avión que la Selección española.