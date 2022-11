Shakira: las revelaciones sobre la fecha en la que su relación con Piqué comenzó a ser firme

Finalmente, Shakira informó que la renovación del contrato de Gerard Piqué, la cual se dio a mediados de este mismo año, hizo que su decisión de fijar su residencia en España fuera definitiva, ya que abandonó el programa televisivo The Voice en Estados Unidos y se trasladó permanentemente a Barcelona.

Shakira, debido a su juicio en España, se enfrenta a una petición de seis penas de prisión que suman 8 años y dos meses al no haber tributado entre 2012 y 2014, años en los que supuestamente no vivía en el país al no tener una relación “firme” con Piqué.