Shakira: las razones por las que la intérprete colombiana se mudará a Miami

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación definitiva el pasado 4 de junio luego de 12 años de relación y dos hijos en conjunto: Milan y Sasha.

Desde ese momento, surgió un sinfín de información en torno a la ex pareja y los medios se enfocaron en tratar temas como la supuesta infidelidad del futbolista español, la custodia de sus hijos y la posible mudanza de la cantante colombiana a EE.UU.

Shakira expresó su deseo de abandonar Barcelona, ciudad en la que vivió junto a Piqué por más de una década, y continuar con su vida en Miami junto a sus hijos alejada de la polémica que generó la noticia de su ruptura.

No obstante, el futbolista del FC Barcelona no estuvo de acuerdo con esta idea e hizo todo lo posible para que Milan y Sasha no pudieran salir de España sin su autorización, evitando así una posible mudanza a territorio estadounidense.