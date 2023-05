Shakira: las razones por las que habría rechazado a Tom Cruise tras su encuentro en Miami

Desde su llegada a Miami, Shakira comenzó una nueva etapa de su vida y ha sido vista en distintos eventos con reconocidos deportistas y artistas de Hollywood.

La presencia de ambas celebridades en esta carrera despertó un sinfín de rumores sobre el inicio de una relación amorosa, a tal punto que varios medios aseguraron el interés amoroso de Tom Cruise en Shakira.

“Hay química. Shakira necesita una almohada suave sobre la que caer, y ese podría ser Tom“, reveló una fuente al medio Page Six.

Sin embargo, Shakira y su entorno salieron a desmentir su presunto vínculo amoroso con el actor de 60 años al asegurar que ambos solo tienen “una buena amistad”.

Shakira y Tom Cruise en la Fórmula 1. pic.twitter.com/EPM7tV7JR4 — ShowMundial (@ShowmundialShow) May 24, 2023

Fue Ana Lourdes Martínez, una amiga cercana de la intérprete de Acróstico, la encargada de aclarar los rumores sobre el romance entre ambas celebridades.

“Cuando los amigos están en Miami, se reúnen. La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo. Está enfocada en su familia”, reveló Martínez para Page Six.

Además, indicó que Shakira no quiso herir los sentimientos de Tom Cruise y le hizo saber que durante el Gran Premio de Miami solamente estaba siendo amable con él.

“Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”, concluyó.