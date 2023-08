Shakira: las imágenes de su encuentro con Drake (y los rumores acerca de una posible aventura amorosa)

Shakira, a mediados de 2022, protagonizó una de las separaciones más mediáticas en la historia del mundo del entretenimiento al finalizar su relación con Gerard Piqué.

De acuerdo a medios catalanes, la cantante colombiana y el ex jugador del FC Barcelona anunciaron su ruptura debido a la aparición de una tercera en discordia: Clara Chía Martí.

A más de un año de esta noticia, Shakira se convirtió en una de las solteras más codiciadas dentro de la escena artística al mudarse a Miami, Estados Unidos.

La intérprete de Monotonía ha sido relacionada con varias celebridades de talla internacional, como el actor Tom Cruise, el basquetbolista Jimmy Butler y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

No obstante, diversos medios internacionales han reportado la aparición de un supuesto nuevo galán en la vida de Shakira.

Se trata del rapero canadiense Drake, uno de los artistas más exitosos de los últimos años y ganador de 5 Grammys.

Los rumores sobre el acercamiento entre Shakira y Drake surgieron a raíz de unas fotografías en las que se ve a ambas celebridades saliendo de una fiesta en West Hollywood, California, con “minutos de diferencia”.

Además, el Daily Mail, por medio de un testigo, reveló que Shakira y Drake “salieron alrededor de las 3.25 horas de un club nocturno”.

Pese a que no fueron fotografiados juntos, ambos estuvieron presentes en este exclusivo evento y habrían estado hablando durante la fiesta, según información de este medio.

Shakira and Drake leaving the same after-party on Sunday in West Hollywood, California. 👀

Would you be down for a collab between the two artists? pic.twitter.com/H3Posl60Rg

— Shakira Radio Stats (@Shakira_Radio) August 13, 2023