Shakira envía un mensaje especial: “Gracias por todo el amor y apoyo”

El 2022 ha sido de los años que Shakira no podrá olvidar por los retos que ha vivido, desde los quebrantos de salud de su padre, los problemas con la Hacienda, hasta su separación con Gerard Piqué. La misma cantante ha dicho que en estos meses encontró tantos desafíos como amigos de verdad, así que este 24 de diciembre agradeció el apoyo recibido.

Si bien este año ha sido para la intérprete de Monotonía uno de los más retadores a nivel personal, en el 2023 se espera que esté llena de éxito. Al menos eso le ha predicho una vidente peruana que, por medio de su canal de YouTube, leyó lo que le dijo el tarot y dijo que “va a ser un mejor año para Shakira y estará renovado”. Esta noticia alegró a sus seguidores.

La suerte de Shakira quizá podría comenzar a cambiar, ya que después de haber llegado a un acuerdo con Gerard Piqué respecto a la custodia de sus hijos, Milan y Sasha, y este fuera ratificado por un juzgado español se sabe que la colombiana viajó a Dubai para celebrar la Navidad con los niños. De acuerdo con los detalles del acuerdo de separación, tendría que estar en Barcelona a más tardar el 30 de diciembre, ya que el exfutbolista pasará las fiestas de Año Nuevo con los pequeños.

Antes de terminar el año Shakira recibió una buena noticia relacionada a su problema legal con el ministerio de Hacienda y la acusación de fraude fiscal. El deportista Pau Molins, quien estaba acusado de seis delitos fiscales, consiguió la absolución, lo cual marca un precedente que podría ayudar a la cantante de Ojos así a tener una sentencia favorable.

Este 24 de diciembre Shakira utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo que recibió en los últimos meses. Con la imagen de una estrella en la punta de un árbol navideño la cantante deseó unas felices vacaciones y un 2023 lleno de paz y esperanza.

Thanks for all the love and support you gave me and my kids during this year. I wish you a sweet holiday. Here’s to a 2023 that’s filled with peace and hope.❣️ pic.twitter.com/qpqwytkoni

— Shakira (@shakira) December 24, 2022