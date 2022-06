Shakira: el sorprendente video en el que enseñó a mover las caderas que causó furor en redes sociales

Como parte del programa Dancing with Myself, de la cadena NBC, Shakira realizó un tutorial de cómo hacer la coreografía del tema Whenever Wherever para que sus seguidores puedan mover las caderas al ritmo de su música.

Luciendo un atuendo azul de seda brillante, el cual fue compuesto por un top con botones dorados y un pantalón con aberturas a los lados, Shakira mostró sus increíbles pasos de baile a sus 45 años y generó un sinfín de reacciones en redes sociales.

De manera inmediata, el video del movimiento de cadera de Shakira se volvió viral y hasta el momento cuenta con más de 2 millones de likes en Instagram.

La canción Whenever Wherever, tema protagonista de este video, fue lanzada en agosto de 2001 como parte del álbum Servicio de Lavandería.

Este tema es considerado como uno de los grandes éxitos en la carrera de Shakira, ya que, tras más de 20 años desde su lanzamiento, los seguidores de la cantante continúan escuchándola de manera constante en los distintos servicios de streaming.