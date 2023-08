Shakira: cuál habría sido el motivo del sorpresivo encuentro de la cantante colombiana con Drake

Tom Cruise, Jimmy Butler y Lewis Hamilton han sido algunas de las celebridades con las que Shakira ha sido vinculada debido a sus constantes salidas en Estados Unidos.

Sin embargo, en esta ocasión la vida romántica de la intérprete de Acróstico nuevamente fue el centro de atención debido a su supuesto encuentro nocturno con el rapero Drake.

Ambas celebridades fueron vistas saliendo de una exclusiva fiesta en West Hollywood, California, con tan solo minutos de diferencia, de acuerdo a información revelada por el Daily Mail.

Shakira and Drake leaving the same after-party on Sunday in West Hollywood, California. 👀

Would you be down for a collab between the two artists? pic.twitter.com/H3Posl60Rg

— Shakira Radio Stats (@Shakira_Radio) August 13, 2023