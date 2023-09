Shakira canta sus éxitos y obtiene un histórico reconocimiento en los MTV Music Awards

La cantante colombiana Shakira recibió un reconocimiento a su carrera este martes en la gala de los MTV Video Music Awards (VMA) en Nueva Jersey (EE.UU.), y se lo dedicó especialmente a sus seguidores latinos de todo el mundo.

La intérprete de “Hips don’t lie” hizo historia al convertirse esta noche en la primera artista latinoamericana en recibir el “Video Vanguard Award”, uniéndose a una lista de estrellas que incluye a Madonna, David Bowie o Beyoncé, según anunció el canal de música.

Primero dio las gracias a MTV, canal musical que dijo la ha acompañado desde los 18 años; después enumeró a una serie de colaboradores que han apoyado su “historia visual”, y finalmente se dirigió a un grupo más cercano a su corazón: sus hijos y sus fans.

“A mis hijos, Milan y Sasha, que están aquí animándome, y hacen sentir a mamá que puede hacerlo todo. Y a mis fans, gracias por ser mi ejército, ayudarme en todas las batallas”, declaró, en inglés.

“Esto es para ustedes, mi gente latinoamericana, dentro y fuera de este país: gracias por inspirarme, darme fuerza y ganas de seguir adelante”, terminó, con una gran sonrisa y alzando el premio dorado en el puño.

HUUUGE CONGRATS to a global legend, cultural icon, and our 2023 #VMA Vanguard recipient, @Shakira!! pic.twitter.com/JaWfPu94aM — Video Music Awards (@vmas) September 13, 2023

La colombiana protagonizó justo antes un espectáculo en el que comprimió sus éxitos en un trepidante popurrí de 10 minutos en el que le dio tiempo a bailar, a mover sus famosas caderas, a “surfear” sobre el público y a subir a un podio que se elevaba en el aire.

Luciendo un vestido de color carne con brillantes que luego cambió por una vistosa falda con flecos, Shakira le cantó “Loba”, “Monotonía”, Objection”, “Wheneven Wherever” y uno de los temas del año, el de “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”.

.@SHAKIRA 👏 DID 👏 THAT 👏 She lit the #VMAs stage on 🔥🔥🔥 with her Vanguard performance!! pic.twitter.com/RgaXbHkmId — Video Music Awards (@vmas) September 13, 2023

Fue a esta última canción a la que dedicó más tiempo, con el público coreando las letras llenas de alusiones a su exmarido, el futbolista Gerard Piqué, y la frase de empoderamiento femenino “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

En el comunicado de anuncio del premio, los responsables de MTV destacaron que “Shakira es una auténtica fuerza mundial que sigue inspirando e influyendo con su singular destreza y talento musical”.

“Es una referente para las mujeres de todo el mundo y una de las primeras artistas en liderar la globalización de la música latina”, afirmó Bruce Gillmer, responsable de Música de Paramount, empresa propietaria de MTV.