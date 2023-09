“Se llevaron todas mis cosas”: Eduin Caz, de Grupo Firme, sufre robo en Miami

Eduin Caz, vocalista del grupo Firme, publicó en redes sociales que fue víctima de un robo en la casa en donde se hospeda en Miami, Estados Unidos, durante la madrugada del 23 de septiembre.

El cantante de regional mexicano indicó que él no presenció el robo, sino que cuando llegó a la casa sus cosas ya no estaban. “Llegué a la casa donde me estoy quedando y se metieron a robar. Se llevaron todas mis cosas”, escribió con una foto suya en donde se ve dentro del vehículo.

Luego, en un vídeo explicó que se llevaron sus relojes, cadenas y ropa. La grabación la hizo dentro de su automóvil, mientras esperaba que llegara la policía. Aunque ya había corroborado que sus cosas no estaban, recalcó que no lo podía creer.

En otra historia de Instagram, Caz dijo que todavía seguía en su vehículo pero que ya habían llegado los oficiales de la zona para revisar la residencia e iniciar la investigación correspondiente.

“No puedo pasar todavía”, mencionó mientras mostró una parte de la casa y detrás del vehículo en donde se encontraba se veían las luces de la policía. Durante toda la grabación, el músico dijo estar estresado por la situación.

Caz no mencionó cómo pudo ocurrir el robo, ni detalles del hecho después que llegó la policía. Sin embargo, sí continuó desahogándose por dicha red social.

Sus seguidores tomaron el acontecimiento con humor ya que le compartieron varios memes. Uno de ellos lo compartió el cantante en sus historias con la frase “jajaja se pasan”. Luego compartió un vídeo con sus amigos que llegaron a rescatar el evento.